London – Belastet von einem starken Eurokurs haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend schwächer geschlossen. Die Gemeinschaftswährung, die bereits am Vortag zeitweise über 1,19 US-Dollar geklettert war, stieg im späten Geschäft bis auf 1,1954 Dollar und erreichte damit das höchste Niveau seit Ende November. Ein starker Euro kann Unternehmen den Export ausserhalb der Eurozone erschweren.

Der EuroStoxx 50 sackte vor allem in der letzten halben Stunde des Handelstages ab und verlor letztlich 0,73 Prozent auf 3524,31 Punkte. In Paris büsste der CAC 40-Index 0,55 Prozent auf 5339,42 Punkte ein. Auch an den Aktienmärkten in Italien und Spanien ging es abwärts. Dagegen konnte der kaum vom Eurokurs beeinflusste britische FTSE 100 ein minimales Plus von 0,03 Prozent auf 7622,88 Punkte retten. (awp/mc/ps)