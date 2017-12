Tokio – In Japan haben die Industriebetriebe ihre Produktion im November etwas stärker ausgeweitet als erwartet. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Tokio mit. Im Oktober hatte der Zuwachs 0,5 Prozent betragen. Volkswirte hatte auch für November mit einem Anstieg im Monatsvergleich um 0,5 Prozent gerechnet.

Im Jahresvergleich stieg die Industrieproduktion ebenfalls etwas stärker als erwartet. In dieser Abgrenzung meldete das Ministerium für November einen Anstieg um 3,7 Prozent. Volkswirte hatten 3,6 Prozent erwartet, nachdem der Zuwachs im Oktober noch 5,9 Prozent betragen hatte. (awp/mc/ps)