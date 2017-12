Wohlen – In diesem Jahr sind in der Schweiz knapp 316’000 neue Autos auf die Strassen gekommen. Die meisten davon waren VW, Mercedes oder BMW. Bei der Farbe ist grau am beliebtesten.

Dies zeigt eine Auswertung des Verbands Freier Autohandel Schweiz (VFAS) vom Donnerstag.

Bis Ende November wurden demnach 282’000 neue Autos zugelassen. Das sind etwa gleich viele wie im Vorjahreszeitraum. Diese Zahl hatte Auto Schweiz, der Verband der offiziellen Importeure, bereits Anfang Monat bekannt gemacht.

Topmarken VW, Mercedes und BMW

Der VFAS, der die Interessen der unabhängigen Händler vertritt, rechnet diese Zahl hoch mit 34’000 Zulassungen im Dezember. Zudem hat er die Statistik nach Farben und Marken sortiert. Das Ergebnis sei wenig überraschend, bilanziert der VFAS selbst: Die Topmarken sind VW, Mercedes, BMW, Skoda, Audi und Opel, gefolgt von Renault, Ford, Seat und Fiat. Die meisten Käufer mögen ihre Wagen in grau, weiss oder schwarz.

Der VFAS betont in der Mitteilung den Marktanteil von knapp 7% der Direkt- und Parallelimporte. Der Verband setzt sich für diese Kanäle auf politischen Ebenen ein. (awp/mc/ps)