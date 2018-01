New York – Die US-Börsen befinden sich weiter im Höhenrausch. Der Dow Jones Index liess am Donnerstag kurz nach der Startglocke erstmals die Marke von 25 000 Punkten hinter sich. Im vergangenen Jahr hatte der Index gleich fünf Tausendermarken geknackt. Auch der breit aufgestellte S&P-500 und der Technologie-Index Nasdaq-100 stiegen erneut auf Höchststände. Die weltweit solide Konjunktur im Verein mit niedrigen Zinsen und noch immer üppiger Liquidität befeuert die Aktien nach wie vor.

Die US-Börsen folgten damit dem Lauf an den internationalen Börsenplätzen: In Japan war der Nikkei am Donnerstag nach den Neujahrsfeiertagen mit einem Kursfeuerwerk in das neue Börsenjahr gestartet. Auch in Europa konnten die Märkte ihre Gewinne stetig ausbauen. Die optimistischen Konjunkturaussichten wurden von starken Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP in den USA gestützt. Diese lassen Positives für den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht für den Dezember erwarten.

Der Dow Jones Index stieg zuletzt um 0,61 Prozent auf 25 073,64 Punkte. Der S&P 500 legte um 0,51 Prozent auf 2726,96 Punkte zu. Der Nasdaq 100 rückte um 0,36 Prozent auf 6599,79 Punkte vor.

Doch auch am US-Aktienmarkt gab es nicht nur Licht, sondern auch Schatten. So weiteten Intel die Kursverluste nach den enthüllten Sicherheitslücken bei Prozessoren aus. Sie fielen um weitere 3,8 Prozent und lagen wie schon am Vortag abgeschlagen am Ende des Dow Jones Index. Das Unternehmen teilte mit, dass bereits mit zahlreichen Partnern daran gearbeitet werde, um die Lücke mit Software-Aktualisierungen zu stopfen.

Titel des Konkurrenten AMD legten dagegen um 6,8 Prozent erneut kräftig zu, nachdem sie schon am Mittwoch von den Ereignissen beim Kontrahenten Intel profitiert hatten. „Entscheidend wird sein, ob Wettbewerber wie AMD und andere beweisen können, dass diese Angelegenheit nur Intel betrifft“, schrieb der Analyst Amit Daryanani von der Bank RBC. Sollte ihnen das gelingen oder sollten die Software-Aktualisierungen die PC-Leistung erheblich mindern, dann könnte Intel tatsächlich Marktanteile verlieren.

Unter starkem Druck standen Papiere grosser Einzelhändlern wie Macy’s, J.C. Penney und Target, die zwischen 2,5 und 7 Prozent einbüssten. Sie könnten nach Einschätzung von Händlern unter einer herben Gewinnwarnung von Debenham leiden. Die Gewinnprognose der britischen Kaufhauskette für 2018 liegt den Analysten von Goldman Sachs zufolge um 27 Prozent unter der aktuellen Markterwartung. Debenham-Aktien brachen daraufhin in London um mehr als 16 Prozent ein. Hinzu kommt, dass die Kaufhauskette Macy’s Filialen schliessen will und dafür Sonderbelastungen anfallen.

Der Elektroautobauer Tesla kommt mit seinem Hoffnungsträger Model 3 weiterhin nicht wie erhofft voran. Im vierten Quartal waren lediglich 1550 Stück von Teslas erstem Mittelklassewagen ausgeliefert worden. Damit wurden die bereits gesenkten Erwartungen der Analysten massiv enttäuscht. Der Aktienkurs von Tesla sank um 1 Prozent.

Nicht gut kam am bei Investoren an, dass der ehemalige Chef des niederländischen Telekomanbieters Altice, Michel Combes, auf den Posten des Finanzchefs bei Sprint wechselt. Sprint-Aktien büssten 4,75 Prozent ein. Combes hatte im November bei Altice nach nur gut einem Jahr seinen Posten geräumt. Investoren waren von den Gewinnaussichten und den hohen Schulden von Altice beunruhigt gewesen.

Die Aktien der international aufgestellten Apothekenkette Walgreens Boots Alliance sackten nach Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 4,1 Prozent ab . Der Analyst Eric Coldwell vom Investmenthaus R.W. Baird verwies auf schwierige Marktbedingungen in Teilen Europas.

Weniger spektakulär waren die Quartalsergebnisse von Monsanto. Vor der geplanten Übernahme durch Bayer hatte der US-Agrarkonzern durchwachsene Zahlen vorgelegt, der Kurs trat mit 118 US-Dollar auf der Stelle. (awp/mc/pg)

