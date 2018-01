Baar – Der Technologiekonzern Ascom hat im Geschäftsjahr 2017 Umsatz und EBITDA-Marge im Rahmen der eigenen Prognosen gesteigert, liegt aber am unteren Ende der Guidance. Basierend auf den vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen wurde ein Umsatzwachstum im weitergeführten Geschäft von 3% auf 309 Mio CHF erzielt, wie der Konzern am Mittwoch mitteilt. Im zweiten Halbjahr kamen die Erlöse bei 166 Mio zu liegen nach 154,4 Mio in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

Aufgrund eines starken zweiten Halbjahres stieg der Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2017 auf rund 325 Mio CHF, was im Vergleich zum Vorjahr (weitergeführtes Geschäft) einem Anstieg von 7,2% entspricht. Der Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2017 betrug rund 167 Mio (H2 2016: 145,0 Mio).

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2017 eine EBITDA-Marge von rund 14%. Dies nach 9,7% im ersten Halbjahr und 4,8% in 2016.

Ascom hatte zuvor für das Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzwachstum von 3% bis 6% sowie eine EBITDA-Marge von 14% bis 15% in Aussicht gestellt.

Die vollständige Jahresrechnung sowie der Geschäftsbericht 2017 wird am 1. März veröffentlicht. (awp/mc/ps)