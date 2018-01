Wallisellen – Hitachi Vantara Schweiz vertraut künftig auf die Leistungen von Tech Data. Der weltweit breit aufgestellte Distributor ist auf die Herausforderungen eines sich schnell verändernden digitalen Marktes, wie zum Beispiel Big Data Analytics und Objektspeicher, eingestellt.

Als neuer Distributionspartner vertreibt Tech Data das gesamte Produktportfolio von Hitachi Vantara in der Schweiz. Mit dieser neuen Distributionspartnerschaft folgt die Schweiz einem unternehmensweiten Trend, denn in vielen anderen Ländern setzt Hitachi Vantara bereits erfolgreich auf Tech Data.

„Die Kooperation mit Tech Data Schweiz bringt unseren Partnern einen enormen Mehrwert”, sagt Daniel Dalle Carbonare, Vice President Central Region EMEA & General Manager Germany Hitachi Vantara. “Der global aufgestellte Distributor stellt sicher, dass unsere Partner das erforderliche Know-how sowie die notwendigen Ressourcen erhalten, um unseren Ansatz der digitalen Transformation zu begleiten und erfolgreich neue Geschäftsfelder zu erschliessen.“

„Als führender Value Added Distributor von IT-Produkten und Services freuen wir uns auf eine gemeinsam erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hitachi Vantara. Wir schätzen den innovativen Lösungsansatz von Hitachi und sind von den innovativen Produkten des Herstellers überzeugt”, kommentiert Gabriele Meinhard, Managing Director von Tech Data Schweiz, die Partnerschaft.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Tech Data einen Distributionspartner an unserer Seite haben, der nicht nur auf langjährige Erfahrungen, sondern auch auf weltweite Referenzen und Kompetenzen zurückgreifen kann”, so Paul Cantini, Sales Director Switzerland bei Hitachi Vantara. „Mit Tech Data als Distributionspartner haben wir die richtigen Voraussetzungen für unsere weiteren erfolgreichen Weg in 2018 geschaffen.” (Tech Data/mc)

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd., hilft datenorientierten Marktführern, den Wert ihrer Daten herauszufinden und zu nutzen, um intelligente Innovationen hervorzubringen und Ergebnisse zu erzielen, die für Wirtschaft und Gesellschaft von Bedeutung sind. Hitachi Vantara kombiniert Technologie, geistiges Eigentum und Branchenwissen, um Lösungen zum Datenmanagement zu liefern, mit denen Unternehmen das Kundenerlebnis verbessern, sich neue Erlösquellen erschliessen und die Betriebskosten senken können.

Über Tech Data

Die Tech Data Corporation ist einer der weltweit grössten Distributoren von IT-Produkten, Services und Lösungen. Mit hochmodernen Logistikfähigkeiten und Mehrwertleistungen unterstützt Tech Data über 115‘000 Vertriebspartner in mehr als 100 Ländern, die vielfältigen technologischen Anforderungen von Endkunden effizient und kosteneffektiv zu erfüllen. Für das zum 31. Januar 2017 endende Geschäftsjahr erwirtschaftete Tech Data einen Nettoumsatz von 26,2 Milliarden USD. Es nimmt auf der Liste der Fortune 500® den 108. Platz ein und steht auf der Liste der „World´s Most Admired Companies“ von Fortune.