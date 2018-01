Zürich – Zum Stichtag 31. Dezember 2017 weist Fisch Asset Management, die Schweizer Boutique mit der speziellen Expertise im Segment der Unternehmens- und Wandelanleihen, 10,59 Milliarden Franken verwaltetes Vermögen aus. „Wir sind sehr zufrieden mit dem 23. Geschäftsjahr seit der Gründung – sowohl hinsichtlich der Performance-Ausweise unserer Strategien als auch bezüglich des Kundeninteresses“, so CEO Philipp Good.

Die 10,59 Mrd Franken Assets under Management per Jahresende 2017 bedeuten eine Steigerung von rund 1 Mrd Franken gegenüber dem Vorjahreswert. „Damit behaupteten wir uns im stark umkämpften Markt der institutionellen Investoren. Die höchste Nachfrage und entsprechende Zuflüsse erhielten unsere Anlagelösungen in den Segmenten High-Yield-Bonds und Multi Asset“, sagt Good.

2017 schnitten risikobehaftete Assets wie beispielsweise Aktien ein weiteres Mal positiv ab – und dies bei äusserst niedriger Volatilität. „Für uns als aktiven Manager, der Risiken sehr kontrolliert eingeht, war es in diesem Umfeld umso schwieriger, erfolgreich zu navigieren und eine Outperformance zu erzielen. Deshalb ist es erfreulich, dass uns dies gelang, und nunmehr rund drei Viertel unserer Strategien über drei und fünf Jahre gesehen vor ihren jeweiligen Benchmarks liegen. 2017 waren es sogar neun von zehn“, so Good.

CEO-Doppelspitze hat sich bewährt

Die strategische Nachfolgeregelung mit der Anfang 2017 installierten CEO-Doppelspitze hat sich etabliert. Dazu meint Pius Fisch, Mitbegründer des Unternehmens: „Philipp Good und Juerg Sturzenegger als CEOs haben unsere hohen Erwartungen voll erfüllt. Wir wissen die Firmenführung in besten Händen und freuen uns auf die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft. Wie geplant konnte ich deshalb per 1. Januar 2018 aus der Geschäftsleitung austreten. Mein Bruder und ich bleiben dem Unternehmen weiterhin erhalten, er als Verwaltungsrat und im Portfoliomanagement und ich als Verwaltungsratspräsident und im Bereich Legal & Compliance.“

Grosse Erwartungen für 2018

CEO Juerg Sturzenegger blickt auf dieses Jahr mit grossen Erwartungen: „Wir führen neue Prozesse ein und entwickeln uns organisatorisch sowie technologisch weiter, um unseren Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen. Dazu gehören insbesondere substanzielle Investitionen in unsere IT-Infrastruktur, wo wir uns für Themen von Datenmanagement bis künstliche Intelligenz führende Technologiepartner an Bord holen. Diese Weichenstellungen werden alle Bereiche der Firma effizienter und schlagkräftiger machen. Auf der Produktseite planen wir die weitere Verstärkung des Portfoliomanagements und unserer Research-Kapazitäten, sowie eine gezielte Vertriebsexpansion ausserhalb unserer bisherigen Kernmärkte.“ (FAM/mc)

Über Fisch Asset Management

Die Brüder Kurt Fisch und Dr. Pius Fisch gründeten im Jahr 1994 in Zürich Fisch Asset Management (Fisch) als unabhän-gige Asset Management Boutique. In der Folge baute Fisch im Bereich Wandelanleihen eine global führende Stellung auf. Mit der gleichen Absicht startete die Boutique vor zwölf Jahren das Management von Unternehmensanleihen mit Schwergewicht auf High Yield und Emerging Market Corporate Bonds. Vor neun Jahren wurde die Expertise mit den Produkten Absolute Return und Trendfollowing erweitert. Dank der Research-Verantwortung aller Portfoliomanager, unterstützt durch die Partnergesellschaft Independent Credit View (I-CV), weist Fisch eine hohe Kompetenz in der Kreditanalyse auf. Das per Ende Dezember 2017 mit 87 Mitarbeitenden verwaltete Kundenvermögen von CHF 10.59 Mrd. stammt überwiegend von institutionellen Anlegern aus dem deutschsprachigen Europa. Die Firmenkultur prägen Unternehmergeist, Mitbestimmungsrecht und Unabhängigkeit. Das Unternehmen ist als Effektenhändlerin der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Zudem ist Fisch Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI).