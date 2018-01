Frankfurt – Der Kurs des Euro hat am Montag im frühen Handel mehr oder weniger seitwärts tendiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2219 US-Dollar gehandelt und nur etwas tiefer als am Freitag. Zum Franken bewegt sich der Euro mit einem Stand von 1,1767 CHF ebenfalls eher seitwärts und auch der US-Dollar zeigt sich zunächst mit 0,9629 CHF wenig verändert gegenüber seinem Stand von Freitagabend.

Der seit dem Wochenende anhaltende Zwangsstillstand der US-Regierung belastete den Dollar nur leicht. Derzeit wird erwartet, dass sich Senatoren der Demokraten und der Republikaner am Montag erneut zu Gesprächen treffen werden.

Unterdessen stützte in Deutschland das grüne Licht seitens der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der Union den Euro etwas. Beide Seiten stellen sich allerdings auf schwierige Verhandlungen ein. (awp/mc/ps)

