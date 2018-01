Lausanne – Logitech hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende Dezember) den Umsatz und den Betriebsgewinn markant gesteigert und damit die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Das Management erhöht nun die entsprechenden Ziele für das Gesamtjahr. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft wegen eines Steuereffekts allerdings weniger.

Der Umsatz stieg in den Monaten Oktober bis Dezember um 22% auf 812,0 Mio USD, wie der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik am Dienstag mitteilt. In Lokalwährung betrug das Plus 18%.

„In diesem Weihnachtsquartal haben wir unseren bisher höchsten Quartalsumsatz und das höchste Umsatzwachstum in sieben Jahren erzielt“, lässt sich CEO Bracken Darrell in der Mitteilung zitieren. Das Weihnachtsquartal ist für das Unternehmen mit Abstand das wichtigste.

Gefragte Gaming-Produkte

Bei den einzelnen Produktkategorien ist die Gesellschaft vor allem bei Gaming (+62%) stark gewachsen, teilweise auch dank der Übernahme von Astro Gaming. Aber auch der Absatz mobiler Lautsprecher (+38%) zog wieder an, nachdem das Vorquartal verhalten verlaufen war; das Management hatte dies damals mit Produktablösungen erklärt.

Zweistelliges Wachstum verzeichneten auch die Segmente Video Collaboration, Smart Home und Audio-PC & Wearables, wobei bei der letzten Kategorie nun die übernommene Firma Jaybird „starkes Wachstum“ gezeigt habe. Die nach wie vor umsatzstarken Bereiche „Mäuse“ (-1%) und „Tastaturen“ (+1%) entwickelten sich stabil.

Aufgeschlüsselt nach Absatzregionen entwickelten sich vor allem Amerika und Asien positiv, während Europa nur leicht zulegte.

Tiefere Marge

Der Bruttogewinn (Non-GAAP) nahm derweil um 12% auf 279,4 Mio USD zu, und die entsprechende Marge kam bei 34,4% nach 37,4% zu liegen. Vom Management war im Vorfeld wegen höherer Logistikkosten ein gewisser Druck auf die Marge in Aussicht gestellt worden. Er wird nun auf 150 Basispunkte beziffert. Am Ziel einer Bruttomarge zwischen 35 und 37% ändere sich nichts, wird betont.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT (Non-GAAP) stieg gleichwohl um 18% auf 117,1 Mio USD an, weil sich der Kostenanstieg in Grenzen gehalten habe. Insbesondere die „allgemeinen Kosten“ seien in Relation zum Umsatz auf das tiefste Niveau in der Firmengeschichte gesunken, schreibt das Unternehmen.

Unter dem Strich verdiente Logitech mit 80,8 Mio USD allerdings 17% weniger als im Vorjahr. Dies wird primär mit einem einmaligen negativen Steuereffekt von 16 Mio USD in den USA erklärt.

Höhere Guidance

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat das Unternehmen die Schätzungen der Analysten (AWP-Konsens) abgesehen vom Reingewinn klar übertroffen. Prognostiziert wurde im Durchschnitt ein Umsatz von 751,5 Mio, ein EBIT (Non-GAAP) von 107,8 Mio sowie ein Reingewinn von 89,5 Mio.

Für das Geschäftsjahr 2017/18 erhöht nun das Management die Guidance und rechnet mit einem Wachstum von 12% bis 14% (bisher: 10% bis 12%) sowie einem operativen Gewinn (Non-GAAP) von 270 bis 280 Mio USD (bisher: 260 bis 270 Mio). Zum Vergleich: In den ersten neun Monaten wurde bei einem Umsatz von 1,97 Mrd USD bereits ein operativer Gewinn von 231,5 Mio USD verbucht. (awp/mc/ps)

