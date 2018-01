Moutier – Der Drehmaschinenhersteller Tornos hat im Geschäftsjahr 2017 sowohl den Umsatz als auch den Auftragseingang markant gesteigert. Der konsolidierte Nettoumsatz legte um über 31% auf 178,8 Mio CHF und der Auftragseingang um gut 55% auf 207,0 Mio zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Umsatz- und Auftragszahlen werden als „sehr erfreulich“ bezeichnet. Der Auftragsbestand von 63,6 Mio CHF per Ende Dezember 2017 entspreche einem Auftragsvorrat von fünf Monaten.

Mit dem Umsatz hat Tornos damit die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen: Der AWP-Konsens lag bei 176,7 Mio CHF.

Mit der Bereinigung und dem Ausbau der Produktepalette sei die Position in den verschiedenen Marktsegmenten und Absatzregionen deutlich gestärkt worden, heisst es. Und man sei für den Aufschwung in den wichtigsten Absatzmärkten und der damit verbundenen Steigerung der Nachfrage gut gerüstet gewesen.

Breit abgestützter Aufschwung

In der Automobilindustrie hatte sich die Nachfrage bereits in den ersten Monaten des Jahres deutlich erholt. Und auch in den Marktsegmenten Medizin- und Dentaltechnik wurde die Trendwende bereits früh im Jahr spürbar. Im Verlaufe des zweiten Semesters 2017 erreichte der Aufschwung dann auch die Uhrenindustrie. Insgesamt wurde der Auftragseingang in allen Marktsegmenten und in allen Regionen deutlich verbessert.

So seien etwa auch im High-End-Mehrspindelbereich markante Steigerungen verzeichnet worden, insbesondere etwa dank der um zwei neue Modelle erweiterten MultiSwiss-Baureihe für grössere Werkstückdurchmesser.

Weiter bestätigt Tornos frühere Angaben, wonach für 2017 mit einem positiven Ergebnis zu rechnen sei, sowohl auf operativer Ebene als auch auf Stufe Reinergebnis. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Reinverlust von 3,6 Mio CHF ausgewiesen.

Die detaillierten Zahlen werden am 12. März 2018 veröffentlicht. (awp/cm/ps)

