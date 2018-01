Eingestellt unter: Digitalisierung , IT

Davos – Schweiz, das innovativste Land, im Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation und gesellschaftlicher Akzeptanz: Wie kann die Schweiz ihr Potenzial für die technologische Innovation bestmöglich ausschöpfen? Zu dieser Fragestellung führte digitalswitzerland im Rahmen des World Economic Forum in Davos eine Paneldiskussion durch. An diesem hochkarätig besetzten Anlass diskutierten Bundespräsident Alain Berset, Alexander Karp, Mitbegründer und CEO von Palantir, Philipp Rösler, ehemaliger Managing Director WEF, sowie Marc Walder, CEO Ringier und Initiant von digitalswitzerland.

Zum Auftakt des World Economic Forum in Davos lud digitalswitzerland exklusiv 60 Gäste zur Paneldiskussion im Palantir Pavillon in Davos ein. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Marc Walder, mit einem anschliessenden Referat von Alexander Karp zu Innovation im Zeitalter von Big Data. Karp: «Die Digitalisierung wirft moralische, ethische und ökonomische Fragen auf, die nur vom Staat beantwortet werden können.» Alexander Karp ist Mitbegründer und CEO von Palantir, eines der grössten Technologieunternehmen weltweit. Das US-Unternehmen Palantir gilt als Big Data Pionier und liefert Datenauswertung, “Data-Mining”, an Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden.

Digitale Transformation in einem „Geist der gesellschaftlichen Inklusion“

Bundespräsident Alain Berset übernahm im Anschluss, um seine Pläne für eine innovative Schweiz der Zukunft darzulegen. Bundespräsident Alain Berset: «Die digitale Transformation kann Produktivität und Kreativität massiv steigern. Aber sie muss in einem Geist der gesellschaftlichen Inklusion vor sich gehen, sonst kommt es zum Maschinensturm. Diese Lektion hält die erste industrielle Revolution für die vierte industrielle Revolution bereit.»

Im Anschluss haben die Referenten gemeinsam mit Marc Walder die Diskussion rund um das Thema «Die Schweiz als innovativstes Land der Welt: Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation und sozialer Akzeptanz» aufgenommen. Marc Walder wies auf die Wichtigkeit des Einbezugs der Gesamtbevölkerung hin: «Die digitale Revolution geht mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit voran und bringt grosse Veränderung in jedem erdenklichen Lebens- und Arbeitsbereich. Um als Sieger dieser weltweiten Revolution hervorzugehen muss die Schweiz die gesamte Bevölkerung ins Boot holen und miteinander über die vielen sich bietenden Chancen, aber auch die zentralen Herausforderungen diskutieren.»

Ein Austausch mit dem Publikum sowie die Möglichkeit zum Networking haben den Anlass abgerundet. (digitalswitzerland/mc)

digitalswitzerland