Muttenz – Der Schlagabtausch zwischen Clariant und seinem grössten Aktionär ist zu Ende, bevor es zum grossen „Showdown“ an der Generalversammlung kam. Der Investor White Tale hat sein Aktienpaket von 24,99% am Spezialchemiekonzern an den Branchenriesen Saudi Basic Industries veräussert, welcher damit neu zum grössten Aktionär wird.

Clariant bestätigte am Donnerstag die Transaktion, über die bereits früher berichtet wurde. Man sei bereits im Vorfeld darüber informiert worden. Sabic ist laut Mitteilung eines der grossen globalen Chemieunternehmen mit einem bedeutenden Spezialchemikaliengeschäft und arbeitet bereits mit Clariant im Bereich Catalysts zusammen.

„Derzeit“ keine Vollübernahme

Sabic hat „derzeit“ keine Pläne, Clariant vollständig zu übernehmen, wie die Saudis in einem eigenen Statement erklären. Aus Perspektive von Sabic ist diese Akquisition Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Clariant ergänze das bestehende Spezialitätengeschäft und stehe im Einklang mit der eigenen Strategie, neue Wachstumschancen in diesem Bereich zu eröffnen.

Clariant will nun in den kommenden Wochen mit Sabic zusammenarbeiten und Gespräche aufnehmen. Man werde die neue Situation erörtern und Möglichkeiten zur Wertgenerierung ausloten. Ausserdem werde man den bestehenden Dialog mit allen anderen Aktionären fortsetzen. Sabic seinerseits „freut“ sich auf die Gespräche mit Clariant.

White Tale verhinderte Fusion mit Huntsman

White Tale, bestehend aus Standard Industries und dem Hedefonds Corvex, hatte letzten Herbst die geplante Fusion von Clariant mit dem US-Konkurrenten Huntsman zu Fall gebracht. Die Amerikaner verlangten in der Folge drei Sitze im Verwaltungsrat und eine Analyse der strategischen Optionen des Unternehmen durch eine Investmentbank. Clariant sperrte sich gegen die Forderungen.

White Tale zufrieden

Die Amerikaner scheinen zufrieden zu sein. „Wir sind zuversichtlich, dass Clariant mit dieser Transaktion ihren Weg zum Weltmarktführer in der Spezialchemie fortsetzen kann“, erklärt etwa David Winter, Co-CIO von 40 North und Standard Industries gemäss dem Sabic-Statement.

Sein Kollege David Millstone ergänzt: „Wir sind seit 2016 bedeutende Aktionäre von Clariant. Die strategische Beteiligung von Sabic an Clariant ist ein erfolgreicher Abschluss, und wir freuen uns, dass wir dazu beigetragen haben, dies zu ermöglichen.“ (awp/mc/pg)

Clariant

SABIC

Börsenkurs bei Google Finance