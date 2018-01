Zürich – Das Zürcher Software-Unternehmen Apliqo AG geht eine strategische Partnerschaft mit der gut vernetzten FP&A Trends Group ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine internationale Community aufzubauen, um vielfältige Best-Practice-Lösungen im Bereich Financial Planning und Analytics zu erarbeiten.

FP&A Trends hat ihren Sitz in London und wurde von Gründerin und CEO Larysa Melnychuk ins Leben gerufen, damit Unternehmen ihr volles Potenzial im Bereich Planung und Analyse entfalten können. „Der Best-Practice-Ansatz von FP&A Trends deckt sich perfekt mit der Denkweise von Apliqo. Zusammen mit dem Know-how, das wir über das Netzwerk von FP&A Trends gewinnen, können wir komplexe Business-Probleme von Unternehmen noch besser verstehen und in unsere vordefinierten Planungsprozesse integrieren“, so Daniele Tedesco, CEO der Apliqo AG.

Modernes Financial Planning und Analytics

Und auch Larysa Melnychuk freut sich über die bevorstehende Partnerschaft: „Wir werden zusammen die anstehenden FP&A Board Meetings in London, Frankfurt, Sydney und Melbourne austragen. Apliqo ist ein Unternehmen, das hervorragende Leistungen im Bereich modernem Financial Planning und Analytics anstrebt – umso mehr schätzen wir deren Engagement für unser globales FP&A Thought Leadership Projekt“, so die Geschäftsführerin von FP&A Trends.

Hochkarätige Events

Eine wichtige Plattform für den gemeinsamen Auftritt von Apliqo und FP&A Trends sind die jährlich stattfindenden FP&A Board-Treffen, die in unterschiedlichen Städten rund um den Globus durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um hochkarätige Think-Tank-Veranstaltungen für C-Level-Finanzfachleute, an denen globale Trends in der Unternehmensanalyse und -planung identifiziert und diskutiert sowie wichtige Kontakte geknüpft werden. Apliqo veranstaltet in diesem Jahr die FP&A Boards in London, Frankfurt, Sydney und Melbourne. Der nächste Event findet am 15. März 2018 in London statt, wo Themen wie Top-Down- / Bottom-up-Planung, Zero-Based-Budgeting, Rolling Forecast und Scenario Analysis behandelt werden.

Über Apliqo:

Die Apliqo AG ist ein Unternehmen der Cubewise Gruppe und hat sich spezialisiert auf die Entwicklung von kognitiven Planungs- und Analyselösungen im Bereich des Unified Performance Managements. Die in-house entwickelte Software Apliqo FPM erlaubt es, Reporting, Analyse und Planung in einer einzigen Applikation zu vereinen.

