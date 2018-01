Paris – Der französische Pharmakonzern Sanofi hat sich im Kampf um das belgische Biotechunternehmen Ablynx gegen den Konkurrenten Novo Nordisk durchgesetzt. Wie Sanofi am Montag mitteilte, legt der Konzern für den Antikörperspezialisten 45 Euro je Aktie und damit rund 3,9 Milliarden Euro auf den Tisch.

Der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk hatte den Belgiern ebenfalls Avancen gemacht – war aber mit einem niedrigeren Angebot beim Management auf taube Ohren gestossen.

We are pleased to announce our proposed acquisition of @AblynxABLX a leading #biotech with a cutting-edge drug discovery platform, reinforcing #Sanofi ‘s focus on #breakthrough #innovation https://t.co/wcQQQ8PAGo pic.twitter.com/9eLRoC3Aqc

— Sanofi (@sanofi) 29. Januar 2018