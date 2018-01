New York – Der New Yorker Aktienmarkt zollt am Dienstag weiterhin der jüngsten Rekordjagd seinen Tribut. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende der ersten Handelsstunde um 0,90 Prozent auf 26’201,86 Punkte und setzte so seine am Vortag begonnene Talfahrt fort. Seit Freitag, als der Leitindex bei 24’616 Punkten die nächste Bestmarke setzte, hat er nun schon fast 1,6 Prozent verloren.

Selbst gute Zahlen von Grosskonzernen wie McDonalds und Pfizer konnten die Anleger nicht für Aktien begeistern. Grund dafür, dass sie nach der jüngsten Rally weiter Kasse machten, blieb Experten zufolge der Zinsanstieg. „Er macht Anleihen attraktiver und schmälert den Appetit der Anleger auf risikoreichere Anlagen“, sagte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag am Dienstag wieder über 2,7 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Auch die übrigen Indizes kamen am Dienstag weiter zurück. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,78 Prozent auf 2’831,34 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,85 Prozent auf 6’928,98 Zähler nach.

Die weiterhin gut verlaufende Berichtssaison prallte am Dienstag am Markt ab. Für die Papiere von Pfizer ging es trotz überraschend guter Zahlen des Pharmakonzerns um 2,5 Prozent bergab. Die Aktie hatte zuletzt aber auch ordentlich Vorschusslorbeeren erhalten: Der Kurs war am Vortag auf den höchsten Stand seit fast 16 Jahren gestiegen.

Nur wenig besser sah es bei der Aktie von McDonalds aus: Trotz besser als erwarteter Ergebnisse der Fastfood-Kette im vierten Quartal gaben die Papiere moderat um 0,3 Prozent nach. Auch hier machten Anleger auf hohem Niveau Kasse: Die Papiere waren am Vortag sogar auf ein Rekordhoch gestiegen.

Schlusslicht im Dow waren allerdings die Aktien von UnitedHealth mit einem Kursrutsch um mehr als 4 Prozent. Gemeinsam mit anderen Branchenwerten aus dem Gesundheitsbereich litten die Papiere des Krankenversicherers deutlich darunter, dass der Online-Handelsriese Amazon, die Bank JPMorgan und Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ihre Kräfte bei der Gesundheitsvorsorge bündeln wollen, um die damit verbundenen Kosten zu senken.

Noch deutlicher abwärts um fast 9 Prozent ging es für den Versicherungskonzern Metlife wegen aufgedeckter Bilanzunstimmigkeiten. Das Unternehmen hatte die Aufsichtsbehörden darüber informiert, dass nicht genügend Geld zurückgestellt wurde, um Rentenzahlungen an die Kunden vollständig leisten zu können.

Schwer unter Druck standen auch die Aktien von Harley Davidson. Sie büssten fast 7 Prozent ein, nachdem der Motorradbauer im vierten Quartal schwach abgeschnitten hat. Die Papiere der Fluggesellschaft United Continental waren derweil mit einem Anstieg um ein halbes Prozent eine positive Ausnahme. Die Investmentbank JPMorgan hatte die Papiere auf „Overweight“ hochgestuft. (awp/mc/ps)

