Hinwil – Der Verwaltungsrat der Belimo Holding Markus Schürch zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Schürch tritt die Nachfolge von Beat Trutmann an, der nach sechzehn Jahren als CFO per Ende Januar 2019 das Pensionsalter erreicht.

Markus Schürch arbeitet seit 2004 bei Landis+Gyr in verschiedenen Funktionen, seit 2012 in Zug als Senior Vice President & CFO für die Region EMEA (Europe, Middle East & Africa). Von 1999 – 2004 war er Berater und Projektleiter bei McKinsey, von 1994 – 1998 Forschungs- und Unterrichtsassistent an der ETH in Zürich. Markus Schürch schloss 1994 sein Chemiestudium und 1998 seine Doktorarbeit an der ETH Zürich als Dr. sc. tech. ab.

Dank seiner langjährigen operativen und strategischen Führung in verschiedenen Bereichen bei Landis+Gyr bringe Schürch die nötigen Voraussetzungen mit, den Konzernbereich Finance & Business Services, zu dem auch Informatik und Human Resources gehören, weiter zu entwickeln, schreibt Belimo in einer Mitteilung. Er wird ab 1. September 2018 bei Belimo tätig sein und die Verantwortung als CFO ab 1. Januar 2019 übernehmen. (Belimo/mc/pg)

