Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag im frühen Geschäft bei heftigen Kursschwankungen deutlich nach und setzt damit die Talfahrt der vergangenen Tage fort. Auslöser für die massiven Abschläge sind die sehr negativen Vorgaben aus den USA und Asien. An der Wall Street war zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte zeitweise um knapp 1’600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. „Bisher war es eine normale Korrektur. Das, was passiert ist, darf aber als Crash bezeichnet werden“, kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Ausverkaufsstimmung aus den Vereinigten Staaten schwappte in der Nacht auf Dienstag auch nach Asien über, wo alle Märkte klar nachgaben. Dabei gab es keinen konkreten Auslöser für den plötzlichen Ausverkauf. Laut Analysten geht aber die Angst vor einem Aufflackern der Inflation um. Beschleunigt sich die Geldentwertung, könnten Notenbanken das Ende der lockeren Geldpolitik einläuten, so die Befürchtung. Andere Analysten glauben, dass alles halb so schlimm sei – und verweisen auf das anhaltende Wirtschaftswachstum. Die Märkte müssten einfach „wieder mal durchatmen“. Schliesslich verweisen andere Kommentatoren auf politische Unsicherheiten wie die Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.10 Uhr 3,6% tiefer bei 8’8771,61 Punkten. Der Index liegt damit erstmals seit September 2017 wieder unter der Schwelle von 9’000 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 3,9% auf 1’435,02 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 3,5% auf 10’096,82 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle im Minus.

Zu den grössten Verlieren gehören im frühen Handel die Titel der Finanzinstitute Julius Bär (-5,8%), Credit Suisse (-5,2%) oder UBS (-4,5%). Die Finanzwerte leiden üblicherweise am stärksten unter Verwerfungen an den Finanzmärkten und der Verunsicherung unter den Investoren. Zur Credit Suisse heisst es ausserdem gerüchteweise, dass die Bank einen grösseren Verlust im Rahmen einer Beteiligung an einem Anlagevehikel, das an die Volatilität der US-Aktienmärkte gebunden ist, eingefahren haben könnte.

Daneben tendieren auch Kühne+Nagel (-8,8%), Givaudan (-7,1%) oder Lonza (-5,9%) sehr deutlich negativ. (awp/mc/ps)

