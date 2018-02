London – Gestiegene Ölpreise haben dem Ölkonzern BP im vergangenen Jahr Auftrieb gegeben. Der bereinigte Gewinn vervielfachte sich im vierten Quartal auf 2,11 Milliarden US-Dollar, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Im Jahr zuvor hatte der Konzern lediglich 400 Millionen Dollar in den Büchern gehabt. Herausgerechnet wurden dabei jedoch weitere Kosten für die Bewältigung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko aus dem Jahr 2010 sowie eine Belastung durch die US-Steuerreform. Inklusive dieser Effekte schmolz der Quartalsgewinn auf 27 Millionen Dollar zusammen.

Im Gesamtjahr verdiente BP unter dem Strich 3,4 Milliarden Dollar nach 115 Millionen Dollar im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 10 Cent je Aktie erhalten. (awp/mc/ps)

