Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch im frühen Handel wieder Avancen, nachdem er in den vergangenen Tagen starke Einbussen erlitt. Die Anleger scheinen die am Dienstag erzielten hohen Kursaufschläge an der US-Börse offenbar als Signal zu interpretieren, dass sich die Lage wieder entspannt. Gesucht sind im frühen Handel vor allem die Aktien von Swisscom, die Jahresresultate im Rahmen der Erwartungen publiziert hat.

Die nach wie vor hohe Volatilität dürfte die Kurse in Europa heute nun erst einmal nach oben treiben, schreiben die Experten von Raiffeisen in einer Markteinschätzung. Schnäppchenjäger dürften den jüngsten Kursrückschlag, der den SMI auf den Stand von vergangenem August zurückgeworfen hat, gar als Einstiegsgelegenheit nutzen, ergänzte ein Händler.

Allerdings blieben die Erholungsansätze fragil, heisst es im Markt weiter. Wie der weiterhin hohe Stand des als Angstbarometer bekannten VSMI zeigt, sind die Nerven der Anleger auch weiterhin angespannt. Wieder aufkommende Befürchtungen einer rascheren Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken könnten die Bären rasch wieder aufs Parkett zurückholen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.00 Uhr 0,68% höher bei 8’896,95 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,56% auf 1’456,99 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,82% auf 10’263,15 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf fünf alle im Plus.

Gestützt wird der Markt durch die drei Schwergewichte Nestlé (+1,1%), Novartis (+1,3%) und Roche (+0,9%). Für Nestlé hat Goldman Sachs im Rahmen einer Branchenstudie das Kursziel angehoben.

Im Plus, wenn auch weniger stark als zur Börseneröffnung, stehen auch die Bankenwerte. Credit Suisse gewinnen +0,2, UBS legen 0,6% zu und Julius Bär gar 1,0%. Sowohl für UBS als auch für Julius Bär erhöhen Goldman Sachs und Berenberg ihre Kursziele. Beide Titel werden von diesen Brokern weiterhin zum Kauf empfohlen. Diesem Votum für Julius Bär hat sich nun auch Citigroup angeschlossen. Auch Zurich Insurance, die ebenfalls von Goldman Sachs eine Kurszielanhebung verpasst erhalten, notieren höher (+0,7%).

Angeführt wird der Markt von Sonova (+2,3%) und Swisscom (+1,9%). Das Telekom-Unternehmen hat 2017 einen auf Vorjahresniveau gehaltenen Umsatz aber einen leicht tieferen Gewinn erzielt und will dennoch eine unveränderte Dividende zahlen. Die Resultate liegen grosso modo im Rahmen der Konsenserwartungen. Bezüglich des Ausblicks gibt sich die Gesellschaft zurückhaltend, kündigt aber ein verschärftes Sparprogramm an.

Die grössten Abgaben unter den Bluechips verzeichnen dagegen LafargeHolcim (-1,4%), ohne dass dafür relevante Nachrichten vorliegen.

Im breiten Markt fallen mit überdurchschnittlichen Avancen von 9,7% Orascom Development auf. Die Aktien hatten allerdings in den vergangenen Tagen deutliche Kurseinbussen erlitten. Einen Tag vor der Veröffentlichung des Jahresergebnisses legen auch die Aktien des Finanzdienstleisters Leonteq deutlich zu (+5,7%).

Die Valoren des Biotech-Unternehmens Idorsia, das am Vortag besser als erwartete Jahresresultate veröffentlich hatten, avancieren mit +8,1% ebenfalls markant. Im Nachgang der Zahlenpublikation erhöht die Bank Vontobel das Kursziel und rät weiterhin zum Kauf der Valoren.

Meyer Burger stehen mit einem Plus von 2,9% ebenfalls höher. Der Solarzulieferer hat in China gegen Wuxi Shangji Automation eine Patentverletzungsklage eingereicht.

Auf der Negativseite fallen Schaffner und SHL Telemedicine mit grösseren Abgaben auf (je -1,6%). Helvetia verlieren 0,4%. Goldman Sachs hat die Titel mit einem tieferen Kursziel neu auf Neutral von Buy zurückgestuft. (awp/mc/pg)

