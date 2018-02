Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit insgesamt wenig veränderten Kursen eröffnet, wobei es einige klare Ausreisser in die eine oder andere Richtung gibt. Die starke Aufwärtsbewegung auf breiter Front, die am Mittwoch zu einem Anstieg des SMI um fast 1,6% führte, hat damit bereits wieder ein Ende gefunden. Die Vorgaben aus den USA sind einmal mehr der Bremser. Zwar hatte der Dow Jones dort zunächst seine Erholung fortgesetzt, gegen Handelsende jedoch deutlich an Schwung verloren.

Viele Marktteilnehmer sind wenig überrascht, dass der Anstieg nicht in diesem Ausmass weiter geht. „Die Volatilität am Markt ist eindeutig zurück“, meinte einer. Nachdem die Aktienmärkte sich zu schnell nach oben bewegt hätten, müsse man nun mit den aktuellen starken Marktschwankungen leben. Als allzu dramatisch wird die Situation allerdings bei den meisten Investoren nicht eingeschätzt. Viele sehen die zum Teil heftigen Rücksetzer nämlich als Kaufgelegenheit.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,05% höher bei 8’979,30 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert um 0,13% auf 1’475,30 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,02% auf 10’351,81 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zur Berichtszeit 19 tiefer, 10 höher und einer (Dufry) unverändert.

Auf Gewinnerseite stechen bei den Blue Chips zwei Titel hervor – beides Versicherer. Besonders stark gesucht sind dabei Swiss Re (+5,7%). Der Rückversicherer hat am Vorabend bestätigt, dass mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank Gespräche über den Kauf einer Minderheitsbeteiligung geführt würden. Laut amerikanischen Medien soll eine Beteiligung von bis zu einem Drittel zur Diskussion stehen, womit die Japaner der grösste Aktionär von Swiss Re würden.

Analysten waren zum Teil etwas verwundert über die Kombination, fanden zum Teil aber doch Antworten. Für die Deutsche Bank etwa heisst das Schlüsselwort „Big Data“. Rückversicherer sässen auf vielen Daten, die sie in der Vergangenheit aber nicht immer optimal genutzt hätten. Gleichzeitig werde das Geschäftsmodell durch neue Risiken wie Cyberkriminalität und autonome Fahrzeuge herausgefordert.

Klar fester präsentieren sich auch Zurich Insurance (+3,2%). Der Erstversicherer hat vorbörslich seine Jahreszahlen veröffentlicht und dabei die Gewinn-Prognosen relativ deutlich übertroffen. Auch in Bezug auf die Dividende wurden die Erwartungen von Investoren mehr als erfüllt. Ausserdem wurde auch noch ein Aktienrückauf über rund 1 Mrd USD angekündigt, was ebenfalls im Sinne der Investoren ist.

Weniger überzeugen mit seinen Zahlen vermochte dagegen ABB (-2,1%), die damit am Schluss der Tabelle liegen. Der Technologiekonzern blieb in der Tendenz etwas unter den Erwartungen. Höhere Basisaufträge hätten den Effekt der gegenüber Vorjahr rückläufigen Grossaufträge nicht kompensieren können, hiess bei ABB. Die Dividende wurde zwar leicht erhöht, dennoch sprachen Analysten von einer Dividendenenttäuschung.

Ansonsten halten sich die Bewegungen in Grenzen. Etwas überdurchschnittlich gesucht sind noch die Papiere von Vifor (+0,8%). Der Pharmakonzern startet im März mit einem seiner Moleküle eine Phase-I-Studie, was allerdings keine grosse Überraschung darstellt. Bei den grössten Verlierern sind neben ABB noch Lonza (-1,3%), Sonova (-0,8%) sowie Logitech und Schindler (je -0,7%) zu finden, allerdings alle nachrichtenlos.

Bei den SMI-Schwergewichten halten sich Roche (+0,02%) etwas besser als Nestlé (-0,2%) und Novartis (-0,3%). Roche kommt mit der Übernahme der US-Firma Ignyta voran, wie der Konzern am Morgen mitteilte. Novartis hat derweil in den USA von der FDA die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von moderater bis schwerer Kopfhaut-Psoriasis erhalten.

Im breiten Markt ragen Emmi (+6,4%) hervor. Der Luzerner Milchverarbeiter hat mit seinen Umsatz- und Wachstumszahlen 2017 sehr positiv überrascht. Gesucht sind auch die Papiere des Chipherstellers AMS (+1,5%), dies nach positiven Analystenkommentaren. Etwas unter Druck stehen derweil Leonteq (-1,3%) nach Zahlen. Weiter abgestossen werden Zur Rose (-3,4%). Bereits am Vortag waren die Papiere unter Druck wegen geplanten Einschränkungen im Versandhandel von Medikamenten in Deutschland. (awp/mc/ps)

