Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag überraschend mit festeren Notierungen eröffnet, zeigt sich in der ersten Handelsstunde aber sehr volatil. Die Vorgaben aus den USA und Asien hatten eine klar schwächere Eröffnung erwarten lassen. An der Wall Street hatte sich am Vorabend der Ausverkauf der vergangenen Tage fortgesetzt und der Dow Jones sackte um über 4% bzw. um mehr als 1’000 Punkte ab. Er schloss erstmals seit November unterhalb der Marke von 24’000 Punkten. Der Schweizer Börse geben vor allem die Kursgewinne der Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche Halt, während Zykliker die Verlierer anführen.

Die Börse gönne sich nach den zuletzt turbulenten Tagen eine Verschnaufpause, heisst es im Handel. Die Lage am Markt bleibt aber angespannt, was sich gut am Volatilitätsindex ablesen lässt. Der VSMI klettert derzeit um weitere 11% in die Höhe. „Die Angst vor steigenden Zinsen hält die Börsen weiterhin im Würgegriff“, so ein Händler. Auch habe die Bank of England in der Diskussion um Zinserhöhungen noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. BoE-Präsident Mark Carney stellte eine etwas deutlichere und raschere Straffung der Geldpolitik als ursprünglich vorgesehen in Aussicht.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr mit 0,06% knapp im Plus bei 8’768,74 Punkten. Damit haben sich die Anfangsgewinne beinahe in Luft aufgelöst. Eindrücklich ist der Blick auf letzte Woche: Seit dem vergangenen Freitag ist der SMI um knapp 5% eingebrochen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst aktuell 0,08% auf 1’435,27 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,07% auf 10’096,01 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zur Berichtszeit 16 tiefer und 14 höher.

Im Tableau der Blue Chips dominiert nach einem zunächst guten Start weiterhin die Farbe Rot. Allen voran büssen die Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen wie Lonza (-1,6%), Richemont (-0,9%) oder Swatch (-0,8%) überdurchschnittlich an Wert ein. Diese Papiere hatten jedoch zu Beginn des Börsenjahres 2018 auch zu den grössten Gewinnern im SMI/SLI gehört.

ABB (-0,7%) weiten die starken Abgaben des Vortages aus. ABB hatte am Donnerstag durchzogene Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt und an der Börse um über 6,5% verloren. Nun haben die Analysten von Morgan Stanley und JP Morgan ihre Kursziele gesenkt. Nach einem weiteren Übergangsjahr bei ABB seien die Augen der Investoren nun auf 2018 gerichtet, blickt man bei JP Morgan nach vorne. Die Auftragslage sei gut, aber dies müsse nun in höhere Umsätze gewandelt werden, so der Experte von Morgan Stanley.

Die Grossbanken UBS (-0,1%) und Credit Suisse (-0,5%) haben sich im Mittelfeld eingereiht. Sie gehörten zuletzt mit Blick auf die Korrektur an den internationalen Aktienmärkten zu den grössten Verlierern. Leichte Einbussen verzeichnen auch Swiss Re (-0,3%), die am Vortag zu den wenigen Gewinnern zählten. Der Rückversicherer führt derzeit Gespräche über einen möglichen Eintritt des japanischen Technologiekonzerns Softbank als Grossaktionär. Gar im Plus stehen Zurich (+0,3%). Der Versicherer hatte am Donnerstag die Dividende über Erwarten deutlich angehoben, verlor aber an der schwachen Börse gleichwohl an Wert.

Dem Schweizer Markt geben derzeit die defensiven Schwergewichte Roche (+0,5%), Novartis (+0,3%) und Nestlé (+0,4%) Halt. Dabei dürften Nestlé von Nachrichten zum französischen Kosmetikkonzern L’Oréal profitieren, der am Vorabend einen Gewinnanstieg und eine Dividendenerhöhung gemeldet hat. In der Presse hatte L’Oréal-Chef Jean-Paul Agon zudem erklärt, für einen allfälligen Kauf eigener Aktien bereit zu stehen, sollte Nestlé das 23%-schwere Aktienpaket verkaufen. Nestlé selber hatte im vergangenen September allerdings beteuert, an den L’Oréal-Aktien festhalten zu wollen.

Im breiten Markt haben Ems-Chemie, das Immobilienunternehmen Mobimo und die Graubündner Kantonalbank Geschäftszahlen vorgelegt. Ems hat die Analystenvorgaben bei Umsatz und Gewinn knapp geschlagen und legt an der Börse um 0,3% zu. Mobimo (-1,3%) enttäuschte dagegen die Anleger, während die Partizipationsscheine der GKB noch nicht gehandelt wurden.

Deutliche Kurseinbussen verzeichnen AMS (-3,8%), dies obwohl BaaderHelvea sowohl das Rating als auch das Kursziel erhöht hat. Wisekey (-1,3%) gab bekannt, dass eine weitere Finanzierungslösung unterzeichnet wurde, die auch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital beinhaltet. Und bei Landis+Gyr (-1,2%) verleiht ein Ausbau der Beteiligung der Lego-Erbenfamilie keinen Schub. (awp/mc/ps)

