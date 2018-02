Zürich – Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt gewinnt am Montagvormittag nach einer bereits festeren Eröffnung an Fahrt. Die am Freitag nach einer Berg und Talfahrt mit deutlichen Aufschlägen geschlossene US-Börse habe übers Wochenende die Stimmung an den Märkten wieder aufgehellt, heisst es am Markt. Die Akteure seien aber weiterhin nervös, und es sei gut möglich, dass steigende Kurse rasch wieder dazu genutzt würden, um das Risiko zu verringern.

Dass die Nerven der Marktteilnehmer weiterhing angespannt sind, belegt der als Angstbarometer bekannte Volatilitätsindex VSMI. Dieser lag am Freitag bei knapp 28 Punkten, was gegenüber Ende Januar einer Verdoppelung entspricht. Kurzfristig sollten sich Anleger auf weitere Turbulenzen einstellen, sind sich Händler und Analysten einig. Ein steigender Inflations- und Zinstrend sei einer der grossen Risiken für die Aktienmärkte, der auch die jüngste Korrektur ausgelöst habe, schreibt zum Beispiel AxiTrader in einem Kommentar. Die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht werden, ist diesbezüglich der nächste Fixpunkt. Positiv zu werten sei aber immerhin, dass die Verkaufswelle bei den Anleihen global zunächst ihren Höhepunkt gesehen hat und die Renditen nicht mehr steigen, ergänzen die Strategen von Raiffeisen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 10.00 Uhr 1,85% auf 8’842,39 Punkte Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) klettert gar 1,96% auf 1’450,00 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,74% auf 10’181,11 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zur Berichtszeit sämtliche im Plus.

Zu den grössten Gewinnern gehören die Titel von Lonza (+3,1%), Zurich Insurance (+3,0%) und Dufry (+2,9%). Deutlich höher notieren auch Clariant (+2,4%). In einem Interview sieht Clariant CEO Hariolf Kottmann die Eigenständigkeit des Unternehmens nach dem Eintritt des saudi-arabischen Investors Sabic nicht gefährdet.

SGS und ABB gewinnen je 1,9%. Für letztere hat Barclays das Rating ‚Overweight‘ bestätigt. Die Fundamentalfaktoren seien intakt. Der Warenprüfkonzern SGS übernimmt zu einem nicht öffentlich gemachten Preis die deutsche SIT Skin Investigation and Technology, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3 Mio EUR erzielte. Es ist bereits die vierte Übernahme im laufenden Jahr.

Die Indexschwergewichte Nestlé (+1,5%), Novartis (+1,7%) und Roche (+1,6%) stützen den Markt ebenfalls. Roche vermeldet dabei in einer Phase-II-Studie mit seinem Kandidaten RG7716 vielversprechende Ergebnisse. Nestlé wiederum verstärkt das Geschäft in Lateinamerika und hat zu einem nicht genannten Preis einen Mehrheitsanteil am Snackhersteller Terrafertil übernommen.

Im breiten Markt stechen Orascom mit Avancen von 7,4% vor Cicor mit +5,9% und Meyer Burger mit +4,9% hervor. Der Solar-Zulieferer Meyer Burger hat einen Auftrag in unbekannter Höhe von der norwegischen REC Group für seine Wire Connection Technology erhalten.

Also wiederum gewinnen 2,3% im Anschluss an die Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses 2017. Die Gesellschaft erzielte eine deutliche Gewinnsteigerung und will an die Aktionäre eine höhere Dividende zahlen. 1,7% höher stehen Comet. Das Unternehmen hat ebenfalls eine Gewinnsteigerung für 2017 ausgewiesen.

Idorsia bleiben auch fast eine Woche nach den besser als erwarteten Resultaten 2017 gesucht und legen 3,8% zu. Vontobel gewinnen 1,1% nachdem das Institut mit den deutschen Behörden in Nordrhein-Westfalen eine einvernehmliche Einigung im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögenswerten deutscher Kunden erzielt hat.

Auf der Verliererseite verzeichnen Perfect Holding (-11,1%) vor Cicom (-8,5%) und Bachem (-4,5%) die grössten Verluste. Unverändert notieren Bossard. Die Bossard-Gruppe ist mit dem der Gesundheitslogistiker Cosanum gehen eine Partnerschaft bei der Versorgung von Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen ein. (awp/mc/ps)

