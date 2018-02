Neuenburg – In der Schweiz sind im Januar mehr Motorfahrzeuge registriert worden als im entsprechenden Vorjahresmonat. 26’204 Strassenfahrzeuge wurden erstmals in den Verkehr gesetzt und damit 8,8% mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Insbesondere die Registrierungen in der Fahrzeugklasse Personenwagen fielen laut den Angaben positiv ins Gewicht (+11% auf 21’680). Rückläufig war hingegen die Zahl der Inverkehrssetzungen bei den Sachentransportfahrzeugen (-8,1% auf 2’663). (awp/mc/ps)