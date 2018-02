Zürich / London – REYL & Cie Ltd («REYL») freut sich, die Ernennung von Ante Razmilovic zum Leiter der neuen Abteilung Structured Finance bekannt zu geben. Die Abteilung ist Teil des Geschäftsbereichs Corporate Advisory & Structuring.

Der aufstrebende Geschäftsbereich Corporate Advisory & Structuring von REYL bietet ein umfassendes Angebot an unabhängiger Finanzberatung und innovativen Lösungen für Geschäftsinhaber und Aktionäre an und unterstützt diese dabei, langfristige und nachhaltige Werte zu schaffen. Als unabhängiger Finanzberater strukturiert der Geschäftsbereich Corporate Advisory & Structuring von REYL speziell für grosse Konzerne, Familienbetriebe, Finanzinstitute oder Private-Equity-Fonds zugeschnittene Transaktionen und wickelt diese ab.

Ante Razmilovic bringt 25 Jahre Erfahrung bei Goldman Sachs und Credit Suisse im Bereich strukturierter und gesicherter Finanzierungen mit. Zuletzt war Razmilovic als Managing Director für Goldman Sachs in London und Hongkong tätig, für die er seit 1997 eine Reihe von Positionen innehatte. Unter anderem war er für verschiedene Aspekte im Bereich Structured Finance in Europa und dem Nahen Osten verantwortlich. Ausserdem arbeitete er für JP Morgan in London. Er begann seine Laufbahn 1992 bei Credit Suisse First Boston und Credit Suisse Financial Products. Ante Razmilovic hat seinen Abschluss als Elektroingenieur am Imperial College in London erworben. Er wird in der Londoner Niederlassung von REYL arbeiten.

«Wir freuen uns sehr, unser Fachwissen im Bereich Structured Finance mit den Anforderungen unserer Unternehmenskunden zusammenzubringen und glauben, dass diese einzigartige Kombination einen grossartigen Mehrwert für die Kunden ebenso wie für die REYL Gruppe darstellt», so Razmilovic.

Christian Fringhian, Partner und Co-Head des Geschäftsbereichs Corporate Advisory & Structuring sagt: «Die Anforderungen unserer Kunden gehen weit über den Bereich herkömmlicher Wealth Management-Dienstleistungen hinaus. Wir sind glücklich, dass wir das Angebot von REYL mit der neuen Structured Finance-Abteilung erweitern können. Sie soll Finanzierungslösungen bieten, wenn die traditionellen Kapitalmärkte nicht verfügbar oder unzumutbar teuer sind oder einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern. Dies bieten wir unseren Kunden zusätzlich zum bisherigen M&A-Leistungsangebot mit Beratung, Umstrukturierung, Private Debt und Private Equity an.» (REYL/mc/ps)

Über REYL

Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte, unabhängige Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weitere Regionen weltweit (Singapur, Dallas und Dubai). Sie verwaltet ein Vermögen von über 15 Milliarden CHF und beschäftigt 210 Mitarbeiter.

Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Anleger, die sie in ihren Geschäftsfeldern Wealth Management, Corporate & Family Governance, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management betreut.

Die REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank zugelassen und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle vonseiten der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB) nach. Die Tochtergesellschaften der REYL-Gruppe werden im Übrigen durch das KAG in der Schweiz, die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, die SEC in den USA und den DFSA in Dubai reguliert.