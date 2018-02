Zürich – Der Finanzdienstleister Leonteq hat den seit längerem erwarteten Entscheid bezüglich eines neuen CEO gefällt. Per 1. Mai 2018 wurde Lukas Ruflin, derzeit Vizepräsident des Unternehmens, zum neuen CEO ernannt. Marco Amato, der derzeit die Position des CEO interimistisch innehat, wird ab diesem Datum weiter als Deputy CEO und CFO für Leonteq tätig sein. Geleichzeitig gab die Gesellschaft die Nomination von Richard Laxer als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bekannt.

Lukas Ruflin war eines der Gründungsmitglieder von Leonteq im Jahre 2007 (damals EFG Financial Products), und seit 2009 gehört er dem Verwaltungsrat des Unternehmens an, seit 2015 als Vizepräsident. Von 2004 bis 2012 hatte er verschiedene Führungspositionen bei EFG International inne.

Einstimmiger Entscheid

Nach einem ausführlichen CEO-Suchprozess und zahlreichen Interviews mit vielversprechenden, hochqualifizierten Persönlichkeiten sei der Verwaltungsrat einstimmig zum Schluss gelangt, dass Ruflin mit seinen vertieften Kenntnissen des Unternehmens, seinem Geschäftssinn und seiner Führungserfahrung in börsenkotierten Unternehmen am besten für die CEO-Funktion geeignet sei, heisst es weiter.

Austritt aus dem VR

Aufgrund seiner Ernennung zum CEO stehe Ruflin an der ordentlichen Generalversammlung vom 28. März 2018 nicht mehr als Mitglied des Verwaltungsrats zur Wiederwahl, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat beabsichtige, Hans Isler, Mitglied des Gremiums und Vorsitzender des Prüfungsausschusses seit 2012, vorbehältlich seiner Wiederwahl an der Generalversammlung zum neuen Vizepräsidenten von Leonteq zu ernennen.

Im vergangenen Oktober kam es zum Abgang des bisherigen CEO und Gründungsmitglieds Jan Schoch. Seitdem wurde das Unternehmen interimistisch von Marco Amato geleitet. „Wir sind Marco Amato äusserst dankbar, dass er in einer sehr schwierigen Zeit unseres Unternehmens die Funktion des Interim-CEO übernommen hat“, sagt in der Mitteilung VR-Präsident Christopher Chambers. Amato habe das Team zusammengehalten, mit seinen Kollegen den Turnaround von Leonteq bewältigt und damit hervorragende Arbeit geleistet. „Wir freuen uns, weiterhin auf seine Erfahrung und Leadership als stellvertretender CEO und als CFO zählen zu können“, so der VR-Präsident weiter. (awp/mc/pg)

