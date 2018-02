Zürich – Die Union Bancaire Privée (UBP) gibt bekannt, dass Adrian Künzi per 1. März 2018 zum CEO der Niederlassung Zürich und zum Leiter der Region Nordeuropa in der Division Private Banking ernannt wurde.

Adrian Künzi kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzbereich zurückblicken und verfügt sowohl im Asset Management als auch im Private Banking über fundiertes Know-how. Vor seinem Eintritt in die UBP war Adrian Künzi seit 2012 als CEO der Notenstein La Roche Privatbank AG tätig. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre bei Wegelin & Co. Privatbankiers. Dort hatte er verschiedene Funktionen inne, insbesondere diejenige des Head of Western Switzerland.

Zürich ist weltweit die zweitgrösste Geschäftsstelle der Gruppe

Als CEO von UBP Zürich wird Adrian Künzi für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten der Niederlassung verantwortlich sein, mit dem Ziel, die Präsenz der Bank in der Deutschschweiz weiter zu stärken. Als Leiter der Region Nordeuropa in der Division Private Banking wird es seine Aufgabe sein, die Strategie festzulegen und das Wachstum der UBP in dieser Region sicherzustellen.

Die Niederlassung Zürich ist weltweit die zweitgrösste Geschäftsstelle der Gruppe. Die verwalteten Vermögen haben sich dort in den letzten fünf Jahren verdoppelt und belaufen sich derzeit auf CHF 27 Milliarden, was unter anderem auf die Integration der Aktivitäten von Coutts International im Jahr 2015 zurückzuführen ist.

Michel Longhini, CEO Private Banking bei der UBP, sagte: „Die Niederlassung Zürich ist ein wichtiger Wachstumspol für unsere Bank. Die Erfahrung von Adrian Künzi und sein grosses lokales Netzwerk werden massgeblich zum Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten und der Stärkung der Positionierung der UBP am Standort Zürich beitragen.“ (UBP/mc/hfu)

Über Union Bancaire Privée (UBP)

Die Union Bancaire Privée (UBP) mit Hauptsitz in Genf ist eine der führenden und mit einer Eigenmittelausstattung (Tier 1) von 27,4 Prozent per 31. Dezember 2017 eine der bestkapitalisierten Privatbanken der Schweiz. Die UBP Gruppe beschäftigt 1’697 Mitarbeitende in mehr als 20 Zweigstellen. Sie verwaltet die Vermögen privater und institutioneller Kunden, die sich per 31. Dezember 2017 auf CHF 125,3 Milliarden beliefen. www.ubp.com

