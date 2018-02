Ebikon – Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat erstmals einen Umsatz von mehr als 10 Mrd CHF erzielt und die Profitabilität gehalten. Unter dem Strich resultierte ein höheres Nettoergebnis. Das Neuanlagen-, wie auch das Unterhaltsgeschäft seien profitabel gewachsen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag. Auch für das laufende Jahr wird erneut Wachstum erwartet.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,1% auf 10,18 Mrd CHF und in Lokalwährungen betrug das Plus +4,6%. Der Auftragseingang nahm derweil um 5,9% auf 10,99 Mrd CHF zu (LW +5,5%). Beim Betriebsergebnis auf Stufe EBIT verbesserte sich der Innerschweizer Konzern um 4,8% auf 1,19 Mrd CHF, was einer unveränderten EBIT-Marge von 11,7% entspricht.

Bereinigt um Sondereffekte (Restrukturierung, Verkauf Japan-Geschäft) stieg der EBIT um rund 10% und die Marge verbesserte sich um 50 BP auf 12,0%, wie Schindler weiter schreibt. Der Reingewinn stieg um 7,4% auf 884 Mio CHF. Mit den Zahlen hat Schindler die eigenen Zielsetzungen erreicht. Im Vergleich zu den Analystenschätzungen schnitt das Unternehmen auf fast allen Ebenen besser ab.

Der Generalversammlung vom 20. März wird eine ordentliche Dividende von 4,00 CHF je Namenaktie und Partizipationsschein vorgeschlagen. Im Vorjahr hatte der Konzern 3,00 CHF ausgeschüttet, zuzüglich einer Sonderdividende von 2,00 CHF aus den Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung an Also.

Nordamerika weiter positiv – Nachfrage in China stabilisiert

Die regional unterschiedliche Entwicklung in der Bauindustrie sei durch die geografisch ausgewogenen Präsenz des Unternehmens ausgeglichen worden, heisst es weiter. Nordamerika habe die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Hingegen seien die Bedingungen in Südamerika, besonders in Brasilien, unverändert anspruchsvoll gewesen. Südeuropa habe sich ähnlich robust gezeigt wie Nordeuropa, allerdings auf tieferem Preisniveau.

China habe den Abwärtstrend der vergangenen Jahre gestoppt und die Nachfrage stabilisierte sich. Der Preisdruck, insbesondere bei Grossprojekten, bleibe aber hoch. Im indischen Markt werden die Bargeldreform von 2016 sowie regulatorische und steuerliche Änderungen als negative Faktoren genannt. Die anderen Märkte Asiens entwickelten sich positiv, so das Unternehmen weiter.

2018 stabiles Wachstum erwartet – neuer CFO

Für das laufende Jahr 2018 rechnet das Schindler-Management mit einem Wachstum im Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt vergleichbar zum Vorjahr. Die günstigen Megatrends seien intakt. Man habe das Ziel, weiter zu wachsen und die Profitabilität zu steigern, heisst es weiter. Die Guidance geht erneut von einer Umsatzsteigerung in einer Spanne von 3% bis 5% in Lokalwährungen aus.

Im Management kommt es zu Veränderungen. Der derzeitige CFO Erich Ammann wird als Nachfolger für den ausscheidenden Karl Hofstetter zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Ammanns Nachfolger auf dem Posten des Finanzchefs wird per 1. April Urs Scheidegger. Er ist seit 2003 bei Schindler in verschiedenen leitenden Funktionen im Finanzbereich tätig, zuletzt als Head Area Controlling. (awp/mc/ps)

