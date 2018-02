Zürich – Der Startup Guide kommt nach Zürich. Der selbständige Berliner Verlag Startup Guide lanciert am 6. März die erste Ausgabe des Startup-Führers für die Region Zürich. Vollgepackt mit Inspirationen und Tipps von Startups, Gründerinnen und Gründern sowie Experten, zeigt der Startup Guide auf, wie man im lebendigen Zürcher Startup-Ökosystem sein eigenes Unternehmen aufbaut.

In den letzten Jahren hat Zürich die internationalen Ranglisten als eine der lebenswertesten Städte angeführt. Dank ihrer hohen Lebensqualität gilt Zürich trotz hoher Lebenshaltungskosten als eine der attraktivsten Städte zum Leben und Arbeiten – auch für Expats. Es überrascht daher nicht, dass viele Jungunternehmer in die Region Zürich ziehen, um ihre Firma zu gründen. Der Startup Guide Zürich vermittelt angehenden Jungunternehmern und Neuzuziehenden einen Überblick über die wichtigsten Informationen und Ansprechpartner im vielfältigen Startup-Ökosystem Zürich.

“Im heutigen, digitalen Zeitalter ist der Zugrif auf Daten und Informationen via Smartphones einfacher denn je”, sagt Regierungsrätin Carmen Walker Späh. “Dennoch ist es angesichts der Informationsflut im Web schwierig, sich einen detaillierten Überblick zu einem spezifischen Themenfeld zu verschafen.“

Die Publikation kann Jungunternehmern dabei helfen, sich zu vernetzen und Informationen auszutauschen

“Hier kommt der Startup Guide ins Spiel”, fügt Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch hinzu. “Die Publikation kann Jungunternehmern dabei helfen, sich zu vernetzen und Informationen auszutauschen. Sie ist damit eine praktische Navigationshilfe für das Zürcher Startup-Ökosystem. Wir gratulieren den Macherinnen und Machern des Startup Guide zu ihrem fundiert recherchierten und gelungenen Werk. .“

Der Startup Guide Zürich wird unterstützt von Raifeisen, SAP, der Standortförderung – AWA Kanton Zürich , Startup Campus / ZHAW und Tamedia. Das Buch wird an einem öfentlichen Launch-Event am 6. März veröfentlicht. Der Anlass im Kraftwerk in Zürich-Selnau startet um 19 Uhr und wird mit Unterstützung des lokalen Community-Partners Impact Hub Zürich durchgeführt. Hier kann man sich für das Event anmelden.

Der Startup Guide Zürich kann vorab bestellt werden: startupguide.world/guide/zurich

Über Startup Guide:

Startup Guide wurde 2014 von Sissel Hansen gegründet und ist eine kreative Contentund Selbstverlagsfirma. Die Vision besteht darin, Entrepreneurs zu inspirieren und zu befähigen, erfolgreicher zu werden, indem sie detaillierte Guides prominenter Start-up-Städte auf der ganzen Welt herausbringen. In den vergangenen drei Jahren hat Startup Guide Bücher für Städte wie Berlin, Lissabon, London, Wien und München produziert und damit weltweit etwa 40.000 Bücher vertrieben. Mehr informationen auf der Seite startupguide.world

Über das Kraftwerk:

Das Kraftwerk ist ein schweizweit einzigartiger Ort für Kollaboration und Innovation mit Arbeits-, Workshop- und Eventräumen und lebendigem Café im Herzen Zürichs. Neben hochstehender Infrastruktur in den inspirierenden Räumen einer ehemaligen Transformatoren-Halle bietet das Kraftwerk seinen Nutzern auch konkrete Unterstützung im Bereich Innovation und Kooperation zwischen Startups, Grossunternehmen und Institutionen. Das Kraftwerk wird partnerschaftlich getragen von Impact Hub Zürich, digitalswitzerland, Engagement Migros und ewz.