Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist mit negativen Vorzeichen in die neue Woche gestartet. Damit legen die Aktien nach der kräftigen Erholung der letzten Woche, die den Leitindex SMI mit einem Plus von 3,5% zurück bis an die Schwelle von 9’000 herangeführt hatte, vorerst eine Verschnaufpause ein. In einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld belasten die Index-Schwergewichte Roche, Novartis und insbesondere Nestlé mit Abgaben das Schweizer Geschäft. Demgegenüber rücken Finanztitel weiter vor.

Die Nervosität an den internationalen Finanzmärkten habe nach dem Kurssturz von Ende Januar und Anfang Februar nachgelassen, so ein Händler. Dies zeige sich auch anhand der sinkenden Volatilität. So liegt der Volatilitätsindex VSMI in der Schweiz noch bei rund 16 Punkten, nachdem er bis vor zehn Tagen von Zinssorgen getrieben auf beinahe 28 Zähler geklettert war. Die Angst vor steigenden Zinsen sei an den Börsen allerdings noch präsent, warnt ein anderer Experte. So richte sich der Fokus auf die Publikation des Protokolls zum jüngsten Zinsentscheids in den USA. Es soll weitere Aufschlüsse über die künftige Geldpolitik der Fed liefern.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,15% auf 8’972,87 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, gibt nur moderat um 0,03% auf 1’476,66 nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) büsst 0,13% auf 10’340,43 Punkte ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 im Plus und 15 im Minus, während Adecco unverändert gehandelt werden.

Zu Wochenbeginn sind am Schweizer Markt noch kaum Unternehmensnews auszumachen und auch auf der Konjunkturagenda steht wenig zur Publikation an. Daher ist mit einem eher ruhigen Handel zu rechnen, zumal das Geschäft in den USA feiertagsbedingt pausiert.

Gut nachgefragt werden bei den Blue Chips die Aktien von Swiss Re (+0,4%). Der Rückversicherer, der am Freitag über das abgelaufene Geschäftsjahr berichten wird, kommt laut Zeitungsberichten in den Gesprächen mit der Softbank voran. Softbank will sich – wie bekannt – mit bis zu 30% an der Swiss Re beteiligen. Wie die „Financial Times“ schreibt, geht es in den Verhandlungen zwischen Swiss Re und Softbank in erster Linie um mehrere Sitze im Verwaltungsrat für die Japaner. Ausserdem hat der Rückversicherer das 1 Mrd CHF schwere Aktienrückkaufprogamm am Freitag abgeschlossen.

Nebst Swiss Re werden zu Wochenbeginn noch weitere Versicherungstitel gekauft. So legen Swiss Life gar um 1,6% zu. Die UBS hat das Rating für den Lebensversicherer auf „Buy“ von zuvor „Neutral“ angehoben. Swiss Life sei für die Zukunft gut positioniert und am Markt werde nun mit höheren Kapitalrückflüssen gerechnet als bislang erwartet, lautet die Begründung. Das Kursziel von Bâloise (+0,3%) hat die UBS leicht gesenkt, während im breiten Markt Helvetia (+0,6%) auf „Neutral“ hochgestuft wurde.

Am oberen Ende der SMI/SLI-Tabelle stehen auch die Titel des Backwarenkonzerns Aryzta (+1,4%). Dagegen büssen im Chemiesektor Lonza und Sika um je 0,4% ein. Bei Clariant halten sich die Abgaben mit 0,2% in Grenzen. Dies nachdem die Bank Vontobel den Titel abgestuft hat.

Der Abgabedruck an der Schweizer Börse geht jedoch von den defensiven Schwergewichten Roche, Novartis (je -0,3%) und vor allem Nestlé (-0,6%) aus. Beim Nahrungsmittelkonzern hat die CS im Anschluss an den eher enttäuschenden Zahlenausweis von vergangener Woche das Kursziel gesenkt und das „Underperform“-Rating bestätigt. Zuletzt habe Nestlé an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst und Marktanteile verloren, heisst es.

Am breiten Markt gewinnen Sunrise von Übernahmefantasien getragen 0,6%. In der Wochenendpresse wurde über die Pläne des Kabelnetzbetreibers UPC berichtet, der offenbar sein Mobilfunk-Geschäft in der Schweiz mit einem Zukauf stärken möchte. Zu den möglichen Übernahmekandidaten zählen Salt und Sunrise.

Deutlicher geht es für Leclanché (+2,0%) nach oben. Der Batterie-und Speichersystemhersteller ist mit Imeon Energy eine Technologie-Partnerschaft eingegangen. Festere Tendenzen sind auch bei Komax (+0,9%) zu sehen. Finanzchef Wolfisberg äusserte sich in einem Interview positiv zum Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2017.

Auf der Gegenseite werden Orell Füssli (-3,5%) zurückgenommen. Das Unternehmen gab bekannt, dass man für 2017 ein rückläufiges Ergebnis erwarte. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance