Frankfurt am Main – Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,2404 USD gehandelt, nachdem sie zuvor kurz unter die Marke von 1,24 USD gerutscht ist. Im Vergleich zum Freitagabend hat sich der Kurs damit kaum verändert.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1515 CHF ebenfalls im Bereich des Niveaus vom Freitagabend. Der Dollar-Franken-Kurs liegt derweil ebenfalls nur wenig verändert bei 0,9282 CHF.

Bis zum Freitag hatte der Euro von einer breitangelegten Dollar-Schwäche profitiert und war am Freitagmorgen zeitweise bis auf ein neues Dreijahreshoch bei 1,2555 USD gestiegen. Die Sorge vor einer immer weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA hatte nach Einschätzung von Marktbeobachtern den Dollar in der vergangenen Woche belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit eher wenig Bewegung gerechnet. Zum Wochenauftakt stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Ausserdem bleiben die Finanzmärkte in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und liefern ebenfalls keine Impulse. (awp/mc/pg)