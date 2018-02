Zürich – Der Schweizer Real Estate Manager Procimmo SA hat für den «Procimmo Swiss Commercial Fund» mit Decathlon einen Mietvertrag in einer Liegenschaft in Villeneuve (VD) abgeschlossen. Decathlon und Procimmo SA unterzeichneten einen Mietvertrag über 10 Jahre für ein Sportgeschäft der Marke Decathlon in einem Gebäude in der Gewerbezone von «Pré-Neuf» in Villeneuve.

Im vormals von Top Tip (Coop-Gruppe) gemieteten Gebäude werden umfangreiche Renovationsarbeiten vorgenommen. Nach den Transformationsarbeiten entsteht ein neues Zentrum, das eine Diversität an kommerziellen Flächen bis hin zu Freizeitaktivitäten aufweisen wird.

Decathlon wird nach den Bauarbeiten ein Geschäft mit über 3000 m2 eröffnen, das nahe bei der Autobahn liegt und das für alle Sportler sehr gut ersichtlich ist, insbesondere für diejenigen, die sich für Sportaktivitäten in die Berge begeben. Das Angebot an Produkten und Dienstleistungen in diesem Geschäft ist naturgemäss auf die Outdoor-Sportaktivitäten ausgerichtet.

Die Eröffnung dieses strategischen Standorts bzw. dieses neuen kommerziellen Zentrums ist für das zweite Semester 2019 vorgesehen.

Attraktiver Standort für zukünftige Mieter

Decathlon hatte im August letzten Jahres in Marin ein erstes Geschäft in der Schweiz eröffnet. Decathlon erachtet es als sehr positiv, ein Geschäft in unmittelbarer Nähe seiner Zielgruppe einzurichten zu können.

Einen weiteren Mietvertrag konnte Procimmo SA mit der Firma Grimper.ch abschliessen, die in Villeneuve nach Freiburg und Echandens ihren dritten Kletter-Raum einrichten wird. Grimper.ch wird eine Fläche von über 2000 m2 mit einer Höhe von bis 15 m in einem Turm beanspruchen, der zuvor von Top Tip als Lager genutzt wurde. Ebenfalls wird eine Outdoor-Kletterwand auf zwei äusseren Fassaden des Turms eingerichtet, was dem Standort eine besondere Note verleihen wird. (Procimmo/mc/pg)

