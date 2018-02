Zug – Swiss FinTech Innovations (SFTI), der Schweizer Verband von Institutionen zur Förderung von Innovationen im Finanzsektor, hat eine Partnerschaft mit der inacta AG zur Erforschung und Förderung der Blockchain-Technologie in der Schweiz bekannt gegeben. Der erste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen SFTI und inacta wird das Sponsoring und Engagement von SFTI für die Blockchain Competition 2018 – Blockchain for Finance – sein. Diese wird von inacta und Lakeside Partners initiiert und organisiert.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Blockchain- und Crypto-basierten Startups in Zug, wo auch inacta angesiedelt ist, exponentiell an. Viele dieser Unternehmen bringen neue und revolutionäre Anwendungen der Distributed Ledger – Technologie in die Bereiche Mikro- Zahlungen, Kreditvergabe und Vermögensverwaltung. Als Gründungsmitglied der Crypto Valley Association und Genesis Mitglied der Crypto Valley Labs, ist inacta im Herzen des Crypto Valleys.

Zugang zum dynamischen Ökosystem

Die Partnerschaft zwischen SFTI und inacta ermöglicht es den über 17 Mitgliedern von SFTI- Vertreter aus der Finanz- und Versicherungsindustrie – Zugang zu diesem dynamischen Ökosystem zu erhalten und von den innovativsten Unternehmen zu lernen, die aus der ganzen Welt in die Schweiz kommen.

Patrick Baumberger, Präsident des SFTI, kommentierte die Kooperation: „Einige der größten und dynamischsten Innovationen im Finanzbereich kommen aus der Blockchain- und Kryptowelt – und wir sehen dies als eine wertvolle Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen und daraus zu lernen.“

Blockchain Competition

Bei der ersten Ausgabe der Blockchain Competition, welche sich auf die Versicherungsbranche konzentrierte, gingen Bewerbungen aus mehr als 30 verschiedenen Ländern ein. Die zweite Ausgabe verspricht eine noch größere internationale Reichweite und die Möglichkeit für SFTI-Mitglieder, aus erster Hand zu sehen, welche Innovationen für die Finanzindustrie entwickelt werden. Zusätzlich können sie in einem effektiven Screening- Prozess Unternehmen für potentielle Investments mit Blockchain-basiertem Crowdfunding, kennen lernen.

Darüber hinaus werden SFTI und inacta eng zusammenarbeiten, um den Mitgliedern des Verbandes Weiterbildungen und Schulungen zur Blockchain-Technologie anzubieten.

Daniel Rutishauser, Leiter Blockchain und Financial Services bei inacta, sieht dies als großen Vorteil für beide Seiten: „Im Blockchain-Bereich ändern sich die Dinge so schnell – wir müssen alle mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrungen aus erster Hand bei der Arbeit mit Start-ups zu nutzen und dem SFTI sozusagen „vor Ort“ etwas näher zu bringen.“ (SFTI/mc/hfu)