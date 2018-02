Zürich – Das vorkonfigurierte System Dell EMC VxBlock 1000 mit Lösungen von Dell EMC und Cisco vereinfacht den Betrieb im Rechenzentrum deutlich. Mit einer überarbeiteten Architektur reduziert die konvergente IT-Lösung den Platzbedarf im Rechenzentrum um bis zu 60 Prozent.

Dell EMC baut sein Portfolio konvergenter IT-Lösungen mit dem System Dell EMC VxBlock 1000 weiter aus. Der VxBlock 1000 unterstützt Workloads aller Art und bietet im Vergleich zu Vorgängersystemen eine breitere Auswahl von leistungsstarken Storage-Arrays, Datensicherungsfunktionen und Rechenressourcen. Das All-In-One-Design vereinfacht das IT-Lifecycle-Management und befreit IT-Mitarbeiter von zeitaufwändigen administrativen Aufgaben.

VxBlock 1000 baut auf der Führungsrolle von Dell EMC bei konvergenten Infrastruktursystemen auf und bietet neue leistungsstarke Funktionen. Dazu kommen die klassischen Vorteile konvergenter IT-Lösungen wie geringere Betriebskosten und ein Return on Investment über einen Zeitraum von fünf Jahren von bis zu 640 Prozent (1).

Die Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängersystemen im Detail:

Mehr Flexibilität bei der Konfiguration : Zum ersten Mal haben Anwender die Auswahl zwischen vier Arten von Storage-Arrays – Dell EMC Unity, VMAX, XtremIO und Isilon. Darüber hinaus können sie zusätzlich zu einer breiten Palette von Datensicherheitslösungen von Dell EMC und Cisco-UCS-Blade-Servern der B-Serie jetzt auch Cisco-UCS-Rack-Server der C-Serie in einem System einsetzen. Im Vergleich zu den Vorgängersystemen steigert der VxBlock 1000 die Server-Skalierbarkeit um 56 Prozent (von 512 auf 800 Server) und unterstützt bis zu zehn Speicher-Arrays.

: Zum ersten Mal haben Anwender die Auswahl zwischen vier Arten von Storage-Arrays – Dell EMC Unity, VMAX, XtremIO und Isilon. Darüber hinaus können sie zusätzlich zu einer breiten Palette von Datensicherheitslösungen von Dell EMC und Cisco-UCS-Blade-Servern der B-Serie jetzt auch Cisco-UCS-Rack-Server der C-Serie in einem System einsetzen. Im Vergleich zu den Vorgängersystemen steigert der VxBlock 1000 die Server-Skalierbarkeit um 56 Prozent (von 512 auf 800 Server) und unterstützt bis zu zehn Speicher-Arrays. Höhere Effizienz im Rechenzentrum : Durch die Konsolidierung und optimale Ausnutzung von IT-Ressourcen können Anwender die benötigte Stellfläche und die Zahl der Serverschränke, Switche und der Hard- und Softwareprodukte für das Systemmanagement im Rechenzentrum um bis zu 60 Prozent reduzieren (2). Zudem ist mit einer konvergenten IT-Lösung auch eine unkomplizierte Zuweisung von Rechen- und Speicherressourcen an Applikationen möglich.

: Durch die Konsolidierung und optimale Ausnutzung von IT-Ressourcen können Anwender die benötigte Stellfläche und die Zahl der Serverschränke, Switche und der Hard- und Softwareprodukte für das Systemmanagement im Rechenzentrum um bis zu 60 Prozent reduzieren (2). Zudem ist mit einer konvergenten IT-Lösung auch eine unkomplizierte Zuweisung von Rechen- und Speicherressourcen an Applikationen möglich. Geringerer Administrationsaufwand: Der VxBlock 1000 unterstützt nativ ein breites Spektrum von Technologien und vereinfacht die Administration der physikalischen Infrastruktur sowie das Lifecycle-Management. Der VxBlock 1000 enthält im Vergleich zu einzelnen Servern und Storage-Systemen nicht nur weniger Komponenten, die täglich administriert werden müssen, sondern kann auch die Verwaltungszeit für mehrere Technologien über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 75 Prozent reduzieren (3).

„Durch den Einsatz von konvergenten IT-Lösungen investieren Unternehmen in Technologien, die die Kosten für Rechenzentren reduzieren und die Leistung verbessern”, sagt Sascha Meier, Field CTO bei Dell EMC Schweiz. „Wir möchten innovative konvergente IT-Lösungen mit dem richtigen Mix von IT-Ressourcen und Datendiensten für anspruchsvolle Applikationen bereitstellen. Bei kontinuierlich wachsenden Workload-Anforderungen erhöht der Ressourcen-Pool die Effizienz im Rechenzentrum. Dabei setzen wir den Fokus auf die Verringerung des Verwaltungsaufwands für IT-Teams.“

Verfügbarkeit

Das System Dell EMC VxBlock 1000 ist ab sofort verfügbar.

