Zürich – Die Schweizer Börse zeigt sich im frühen Handel am Mittwoch schwächer. Den europäischen Börsen fehlt es in der Einschätzung von Experten an Eigenständigkeit und so folgen diese Märkte der am Vorabend tiefer geschlossenen Wall Street Richtung Süden. Weil zudem Mangel an Nachrichten von Schweizer Unternehmen herrscht fehlt es an kursbestimmenden Impulsen.

Im Handel wird auch in den kommenden Wochen mit einer höheren Volatilität gerechnet. Die Investoren würden sensibel auf Bewegungen an den Bond und Währungsmärkten und bei den Konjunkturdaten reagieren, hiess es. Insbesondere die sich verstärkenden Anzeichen für eine höhere Inflation in den USA angesichts anstehender massiver Schuldenaufnahmen seitens des US-Schatzamtes lasteten auf der Stimmung. Zudem würden sich die Anleger vor der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls heute Mittwochabend zurückhaltend zeigen, obwohl dieses keine Überraschungen bergen sollte.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,26% auf 8’957,97 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, büsst 0,15% auf 1’476,63 ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24% auf 10’307,86 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen neun in der Pluszone und zwanzig im Minus. Unverändert notieren Bâloise.

Angeführt wird die Liste der Gewinner von Dufry (+0,9%) vor LafargeHolcim (+0,4%) und Partners Group (+0,4%). Während es zu Dufry und Partners Group keine Nachrichten gab, vermeldete LafargeHolcim den Bau eines Zementwerkes für rund 200 Mio CHF in Indien. Mit einer Kapazität von rund 3,1 Mio Tonnen Klinker wird ab 2020 unter anderem auch die Region Delhi versorgt.

Zu den wenigen Lichtblick gehören auch Zurich Insurance und Swatch, die 0,2% respektive 0,02% zulegen. Für die Zurich-Aktien hat JPMorgan die Bewertung auf Overweight von Neutral angehoben und das Kursziel auf 375 von 317 CHF erhöht. Der zuständige Analyst rechnet mit steigenden Gewinnen und Verbesserungen in der Farmers-Sparte.

Für Swatch hat die Royal Bank of Canada ein höheres Kursziel von 440 CHF (zuvor 425) gesetzt. Der Uhrenhersteller gehöre zu den Werten, die seit Jahresbeginn das beste Momentum mit Blick auf die Konsenserwartungen für Umsatz und EBIT gezeigt hätten, heisst es.

Auch für die Credit Suisse gab es eine Kurszielanhebung und zwar durch Goldman Sachs (auf 21,50 von 20,60 CHF). Dennoch geben die Titel 0,4% nach. UBS und Julius Bär büssen 0,1% respektive 0,4% ein.

Keine Stütze sind die Indexschwergewichte Novartis (-0,6%) und Roche (-0,4%), die hinter ABB (-0,7%) die Schlusslichter im Index bilden. Auch das dritte Indexschwergewicht Nestlé gibt 0,3% nach. Nestlé USA erhält mit Steve Presley einen neuen CEO und ‚Market Head‘.

Am breiten Markt stehen weiter Temenos (-0,9%) im Fokus. Mit der britischen Fidessa wurde eine Einigung für eine Übernahme erzielt und zur Finanzierung wird eine Kapitalerhöhung geprüft. Das fusionierte Unternehmen wäre 2017 auf einen Jahresumsatz von 1,2 Mrd USD gekommen. Der Zusammenschluss soll bereits im laufenden Jahr zu einer Gewinnverdichtung führen. Bereits am Vortag hatten die Temenos-Aktien 2,2% eingebüsst, nachdem der Bankensoftware-Entwickler bekannt gegeben hatte, er prüfe den Erwerb von Fidessa.

Bei Basilea (-1,4%) sorgte der Wechsel an der Unternehmensspitze für Bewegung. CEO Ronald Scott tritt in den Ruhestand und das Amt wird vom bisherigen CCO David Veitch übernommen.

Deutliches Schlusslicht bilden mit -3,6% CPH vor Meier Tobler (-2,1%) und SNB (-1,9%). Die beiden ersteren hatte gestern ihre Geschäftsergebnisse 2017 veröffentlicht.

Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlichte am Mittwoch die Bank Linth (noch ungehandelt). Dabei wies die Regionalbank einen höheren Gewinn aus und will die Aktionäre mit einer um 1 CHF angehobenen Dividende daran partizipieren lassen.

Auf der Gewinnerseite fallen mit Avancen von 6,3% Arundel etwas auf. (awp/mc/pg)

