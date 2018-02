Horgen – FinGuide hilft vermögenden Privatpersonen, den am besten zu den individuellen Bedürfnissen passenden Partner für die Vermögensanlage zu finden. Dafür unterhält FinGuide ein Netzwerk von erstklassigen Banken und Vermögensverwaltern.

Im heute erschienenen Bilanz-Rating der besten Vermögensverwalter tauchen denn auch die FinGuide-Partner ganz vorne auf. Die Bilanz beurteilt die erzielte Rendite im Vergleich zu den eingegangenen Risiken über 12 und 36 Monate. Da Geldanlagen einen langfristigen Horizont haben sollten, ist der Zeitraum über 36 Monate der aussagekräftigere. Sowohl in der Kategorie «konservativ» als auch bei «ausgewogen» wird die Zugerberg Finanz in Zug für die beste Performance über die letzten 36 Monate ausgezeichnet. Die beste Leistung der Kategorie «moderat dynamisch» erzielte der Vermögensverwalter Lakefield Partners aus Zürich. Bei den Mandaten der Kategorie «dynamisch» schliesslich belegt die Zugerberg Finanz AG den zweiten Platz hinter einem deutschen Anbieter.

Sowohl die Zugerberg Finanz AG als auch die Lakefield Partners sind Partner von FinGuide. Ebenso wie der Seriensieger der letzten Jahre, die Premium Strategy Partners und weitere Top-Anbieter. Auch ausgesuchte Privatbanken sind Partner von FinGuide. Bei FinGuide erhalten Kunden eine neutrale und unabhängige Beratung für die Auswahl der besten Bank oder des besten Vermögensverwalters kostenlos mit einem investierbaren Vermögen ab CHF 500’000. (FinGuide/mc/ps)

Über FinGuide

FinGuide bietet eine neue Dienstleistung im Schweizer Private Banking. Bisher wurden Private-Banking-Kunden von Anbietern direkt akquiriert, als Anleger waren Sie dabei in einer passiven Rolle. Mit FinGuide können Sie selber das Steuer in die Hand nehmen, ohne dafür einen grossen Aufwand betreiben zu müssen. Der Ansatz: Wir erfassen Ihre individuellen Bedürfnisse detailliert und zeigen Ihnen auf, welche Banken oder Vermögensverwalter am besten zu Ihnen passen. FinGuide steht Privatpersonen mit einem verfügbaren Vermögen ab 500’000 Schweizer Franken zur Verfügung.