Zürich – MoneyPark, der Marktführer der unabhängigen Hypothekarberatung in der Schweiz, durchbricht die 100er Schallmauer und bietet neu Hypolösungen von über 100 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen an einem Ort und auf einer Plattform. MoneyPark konnte damit in nur 5 Jahren die mit Abstand grösste Plattform für Immobilienfinanzierungen aufbauen, die Kunden an einem Ort zugänglich ist.

MoneyPark knackt einen weiteren Rekord: Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal über 2 Milliarden Franken an Hypothekarvolumina im Markt platziert werden könnten, kann das junge Fintech-Unternehmen seinen Kunden nun die Finanzierungslösungen von über 100 Partnern anbieten. MoneyPark war schon vorher der weitaus grösste Marktplatz für Hypotheken in der Schweiz, nun erreicht die Produktauswahl nochmals neue Dimensionen.

«Das ist ein Meilenstein nicht nur für unser junges Unternehmen, sondern auch für den Schweizer Hypothekarmarkt. Noch nie konnten Kunden so einfach an einem Ort soviel Produktvielfalt und -auswahl erleben, vergleichen und abschliessen,» kommentiert Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark die jüngste Entwicklung.

Von 15 zu 100 Partnern in rund 5 Jahren

MoneyPark ist Ende 2012 mit einem Netzwerk von 15 Banken und Versicherungen – schon damals die grösste Auswahl für Kunden – gestartet und konnte dieses Netzwerk kontinuierlich auf- und ausbauen. Heute bietet MoneyPark Kunden eine einzigartige Vielfalt aus Grossbanken, Regionalbanken, Kantonalbanken, Versicherungen, Pensionskassen an. Zuletzt waren es auch und verstärkt neue, für Endkunden hochattraktive Hypoanbieter, wie Schweizer Pensionskassen, denen es MoneyPark ermöglicht, auch ohne eigenes Vertriebsnetz, professionell Hypotheken zu vergeben. Seit letzter Woche gehört zur weiteren Stärkung dieser Produktpartnerbasis der Hypothekenspezialist für Pensionskassen finovo zu MoneyPark. «Wir arbeiten sehr eng mit unseren Produktpartnern zusammen, denen wir nicht nur Quantität, sondern vor allem auch die nötige Qualität an Dossiers liefern möchten und ihnen so helfen, ihre jeweiligen Hypoziele zu erreichen», so Stefan Heitmann weiter.

Kunden vergleichen die Angebote von 100 Anbietern bequem an einem Ort

Für den Kunden lohnt sich die grosse Vielfalt doppelt: je mehr Auswahl, desto besser die Produktlösungen und -konditionen für ihn und desto einfacher der Produktvergleich in einem Hypothekarmarkt, der täglich in Bewegung ist und wo nie derselbe Anbieter die Nase auf allen Laufzeiten vorn hat. Rückgrat des Vergleichs ist die eigens entwickelte technologische Plattform, in der sämtliche Vergabekriterien der Anbieter hinterlegt sind und die den Hypoexperten im Kundengespräch unterstützt, die individuell optimale Finanzierungslösung zu identifizieren. «Ohne die Technologie wäre eine solche Vielfalt nicht beherrschbar, denn für unsere Berater ist es irrelevant, welches Produkt und welcher Anbieter, der Kunde am Ende wählt», erklärt Heitmann. «Zudem spart sich der Kunde den mühsamen und zeitraubenden Weg von Bank zu Bank. So sieht für uns das Hypothekargeschäft der Zukunft aus», ergänzt Heitmann. (MoneyPark/mc/ps)

MoneyPark AG, gegründet 2012 mit dem Ziel, Kunden die beste und modernste Hypothekarberatung der Schweiz zu bieten, ist heute klare Nr. 1 der unabhängigen Hypo-Spezialisten. MoneyPark bietet keine eigenen Finanzprodukte an, sondern berät und vertreibt Produkte von mehr als 100 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Die Beratung erfolgt entweder in einer der aktuell 25 MoneyPark-Filialen und über 140 Mitarbeiter schweizweit oder ortsunabhängig mittels Online-Beratungstools.

MoneyPark ist als Finanzintermediär direkt der FINMA unterstellt (Direkt Unterstellter Finanzintermediär, DUFI) nach Geldwäschereigesetz (GwG) und besitzt die Vertriebsträgerlizenz gemäss KAG (Kollektivanlagengesetz) der FINMA. MoneyPark erfüllt die Standesregeln für Vermögensverwalter und ist aktives Mitglied beim Verein Schweizerischer Vermögensvealter (VSV).

