Baar – Rekord mit Ankündigung: Die Zuger Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika hat 2017 das beste Resultat in der Unternehmensgeschichte erzielt. Davon profitieren die Aktionäre in Form einer Dividendenerhöhung. Zum Wachstum trugen alle Regionen, Investitionen in neue Fabriken und Ländergesellschaften sowie nicht zuletzt sieben Übernahmen bei. Nun legen die Innerschweizer punkto Wachstum die Messlatte höher.

Der Umsatz stieg – wie bereits auf provisorischer Basis im Januar veröffentlicht – um 8,7% auf 6,25 Mrd CHF. In Lokalwährungen (LW) wuchsen die Verkäufe um 9,0%. Angepeilt hatte Sika ein Wachstum von 6 bis 8% in LW.

Dabei generierte Sika laut Mitteilung vom Freitag in allen Regionen Umsatzsteigerungen; überdurchschnittliche Zuwachsraten wurden unter anderem in den USA, in Mexiko, Argentinien, China und Südostasien erzielt, aber auch im Bereich Automotive.

Rekord mit Ansage

Dass bei Betriebsergebnis und Gewinn mit Rekordzahlen zu rechnen ist, hatte Sika bereits bei der Veröffentlichung der Umsatzzahlen angekündigt. Konkret liest sich das am Freitag nun so: Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT nahm um 12,7% auf 896,3 Mio zu, bei einer um 0,5 Prozentpunkte verbesserten Marge von 14,3%.

Die steigenden Margen begründet Sika mit einem anhaltenden Kostenmanagement. Die steigenden und volatilen Rohstoffpreise seien indes im Berichtsjahr eine Herausforderung gewesen. So sei etwa in China der Zugang zu Rohstoffen durch staatliche Umweltauflagen verknappt worden.

Unter dem Strich blieben im vergangenen Geschäftsjahr 649,0 Mio CHF, das sind 14,5% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der operative freie Geldfluss betrug 496,8 Mio CHF (-15%). Mit den vorgelegten Zahlen hat Sika die Analystenerwartungen trotz der Ansage leicht überboten.

Strategische Initiativen

Sika habe im Berichtsjahr insgesamt 19 strategische Initiativen realisiert, heisst es weiter. Dazu zählten Investitionen in neun neue Fabriken, drei weitere Ländergesellschaften und sieben Akquisitionen. Der beschleunigte Ausbau der Wachstumsmärkte sei damit auch 2017 fortgesetzt worden.

Die Voraussetzung für weiteres Wachstum sei damit geschaffen. Im Berichtsjahr habe Sika zudem 74 neue Patente angemeldet und eine grosse Anzahl neuer Produkte in allen Zielmärkten eingeführt.

Die Aktionäre profitieren vom Rekordgewinn in Form einer um 15,6% angehobenen Dividende. So sollen je Inhaberaktie 111 CHF und je Namenaktie 18,50 CHF ausgeschüttet werden.

Höheres Wachstumsziel

Die Ziele der „Strategie 2020“ werden von Sika am Freitag bestätigt. Diese sehen eine EBIT-Marge von 14-16% vor sowie einen operativen freien Geldfluss von über 10% des Umsatzes. Das Wachstumsziel für 2018 wurde hingegen auf „mehr als 10%“ angehoben; in den letzten Jahren wurden jeweils 6-8% in Lokalwährungen angepeilt.

Das Unternehmen beabsichtigt zudem, den Betriebsgewinn in 2018 erneut überproportional zu steigern. Die steigenden und volatilen Rohstoffpreise blieben aber auch im laufenden Jahr eine Herausforderung.

Nichts neues zu Saint-Gobain

Während das operative Geschäft läuft, tobt unbeachtet dessen der Kampf um die Zukunft des Unternehmens im Hintergrund weiter. Die Besitzerfamilie Burkard, die über ihre Familienholding Schenker-Winkler Holding (SWH) die Stimmrechtsmehrheit an Sika hält, will diese an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain (SGO) verkaufen. Dagegen wehrt sich der Sika-Verwaltungsrat.

Zu diesem Thema äussert sich Sika am Freitag nicht. Der unbekannte Ausgang des feindlichen Übernahmeversuchs bleibe für die Zukunft als Unsicherheitsfaktor bestehen, heisst es hierzu lediglich.

Der französische Baukonzern hält derweil unverändert an seinen Plänen zur Übernahme von Sika fest. Man sei zuversichtlich, das Projekt erfolgreich abschliessen zu können, hatte Saint-Gobain am Donnerstagabend in einer Mitteilung zum Jahresergebnis geschrieben. (awp/mc/ps)

