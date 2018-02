Zürich – Der grosse Wohntraum der Schweizer ist das freistehende Einfamilienhaus am Stadtrand, am besten mit eigenem Garten und schöner Aussicht. Für diesen Traum wird bereits in jungem Alter monatlich Geld zur Seite gelegt, nicht selten sogar bis zu tausend Franken. Dies legt die aktuelle Wohntraumstudie 2018 von MoneyPark und alaCasa.ch nahe, für die 1021 Bewohner der Schweiz online befragt wurden.

Wie bereits im letzten Jahr bleibt das Einfamilienhaus das Nonplusultra für die Schweizer Bevölkerung. 44 Prozent der Befragten wünscht sich ein Einfamilienhaus, noch vor dem Penthouse oder einer Villa. Rund jeder Zweite möchte zudem am liebsten am Stadtrand oder gar im Dorf leben. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich hier eine deutliche Tendenz weg vom Stadtzentrum hin zu ländlicheren Regionen. Ob sich das Traumhaus indes in der Nähe des Arbeitsplatzes befindet oder gar bei den nächsten Angehörigen ist den Schweizern eher unwichtig.

Bei den Romands kommts auf die Grösse an

Während in der Deutschschweiz das Naherholungsgebiet wichtiger ist als die Grösse der Immobilie, ist es in der Romandie gerade umgekehrt. Für fast 60 Prozent der Romands ist die Grösse der zweitwichtigste Faktor beim Kauf- beziehungsweise Mietentscheid, das Naherholungsgebiet findet sich erst weiter unten auf der Wunschliste.

Das Resultat erstaunt nur auf den ersten Blick, denn auch bezüglich der Wohnfläche tut sich ein Röstigraben auf. Gemäss Zahlen des Bundesamtes für Statistik verfügen die Romands tatsächlich über weniger Wohnfläche als die Deutschschweizer: Während die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in der Deutschschweiz knapp 68 Quadratmeter beträgt, sind es in der Romandie lediglich 57 Quadratmeter.

Schweizer beginnen schon früh zu sparen für die eigene Immobilie

Gut die Hälfte der befragten Mieter (55%) legen regelmässig Geld zur Seite, um sich ihre Traumimmobilie leisten zu können. Gut jeder Dritte legt monatlich bis zu 1000 Franken zur Seite, jeder Sechste gibt sogar an, mehr als 1000 Franken pro Monat dafür anzusparen. Die fleissigsten Sparer sind übrigens die 21 bis 32-Jährigen: Gut 20 Prozent von ihnen sparen 1000 Franken oder sogar mehr pro Monat. Auch die 15 bis 20-Jährigen sparen bereits für den Traum von den eigenen Vier Wänden: Jeder Dritte legt monatlich 700 bis 1000 Franken zur Seite. (MoneyPark/mc/pg)

MoneyPark

alaCasa.ch

Über MoneyPark AG

MoneyPark AG, gegründet 2012 mit dem Ziel, Kunden die beste und modernste Hypothekarberatung der Schweiz zu bieten, ist heute klare Nr. 1 der unabhängigen Hypo-Spezialisten. MoneyPark bietet keine eigenen Finanzprodukte an, sondern berät und vertreibt Produkte von mehr als 100 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Die Beratung erfolgt entweder in einer der aktuell 25 MoneyPark-Filialen und über 140 Mitarbeiter schweizweit oder ortsunabhängig mittels Online-Beratungstools. MoneyPark ist als Finanzintermediär direkt der FINMA unterstellt (Direkt Unterstellter Finanzintermediär, DUFI) nach Geldwäschereigesetz (GwG) und besitzt die Vertriebsträgerlizenz gemäss KAG (Kollektivanlagengesetz) der FINMA. MoneyPark erfüllt die Standesregeln für Vermögensverwalter und ist aktives Mitglied beim Verein Schweizerischer Vermögensvealter (VSV).

Über alaCasa.ch

alaCasa.ch engagiert sich seit 17 Jahren für eine hohe Qualität beim Verkauf von Wohneigentum. alaCasa.ch.ch ist ein Verbund renommierter Makler aus allen Regionen der Schweiz. Kontinuierliche Weiterbildung, gegenseitiger Erfahrungsaustausch und professionelles Marketing sichern eine hohe Dienstleistungsqualität. Dadurch können Sie Ihre Kunden kompetenter, schneller und sicherer beim Verkauf ihrer Liegenschaft unterstützen. alaCasa.ch.ch-Partner sind unabhängig, etabliert und müssen über eine tadellose Reputation verfügen. Mittlerweile hat alaCasa.ch.ch Partner an über 40 Standorten in der ganzen Deutschschweiz.