Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag zum Mittag hin leicht negativ. Dabei war der Leitindex SMI kurzzeitig sogar wieder unter die die Marke von 9’000 Punkten gefallen, die er erst am Vortag zurückerobert hatte. Nach der Talfahrt Anfang Monat, die aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen ihren Lauf genommen hatte, sind die Anleger somit nach wie vor auf Richtungssuche. Diesbezüglich richten sich die Blicke nun auf die USA, wo der neue Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, heute Abend seine erste Rede halten wird. Vor dieser möchte an den Börsen kein Händler noch grössere Risiken eingehen, hiess es von Marktkennern.

Von Powell erhoffen sich die Investoren zumeist eine Fortsetzung der geldpolitischen Strategie von Janet Yellen. Gesetzt wird also darauf, dass er trotz des Wirtschaftsbooms nur vorsichtig die Zinsschraube anzieht. In der Schweiz steht der Börsentag derweil ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Nebst dem Lebensversicherer Swiss Life publizierten am Morgen auch eine Reihe kleinerer und mittlerer Unternehmen ihren jeweiligen Zahlenkranz. Ausserdem planen mit Medartis, Sensirion und Asmallworld drei weitere Firmen den Gang an die Schweizer Börse, wie sie am Morgen mitteilten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,20% tiefer bei 9’008,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,17% auf 1’484,51 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18% auf 10’374,39 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren inzwischen nur noch sieben im Plus, dafür 21 im Minus und zwei unverändert (Zurich, Vifor).

Im Gegensatz zum rückläufigen Gesamtmarkt tendieren Swiss Life (+1,6%) nach Zahlen deutlich fester. Der Lebensversicherer wächst im gebührenbasierten und weniger kapitalintensiven Geschäft und verbessert so den Geschäftsmix. Gleichzeitig liegt die Swiss Life in Sachen Sparprogramm auf Kurs und stützt sich auf eine solide Kapitalbasis. Der eigentliche Lichtblick ist Analysten zufolge denn auch die Eigenkapitalentwicklung begleitet von der Dividendenerhöhung um mehr als 20%.

Die anderen Versicherungstitel wie Zurich (unv.), Bâloise (-0,3%) oder Swiss Re (-0,9%) können nicht mithalten und verlieren grösstenteils an Terrain. Etwas besser ergeht es noch anderen den Finanzwerten wie Credit Suisse (+0,6%), Julius Bär (+0,5%) oder UBS (+0,3%), die gemeinsam mit Adecco (+0,4%) zu den wenigen gehören, die gegen Mittag hin zulegen können.

Belastet wird der Leitindex dafür von allen drei Index-Schwergewichten Roche (-0,1%), Nestlé (-0,3%) und Novartis (-0,5%). Am Vortag hatten vor allem Novartis und Nestlé den SMI mit deutlichen Gewinnen gut gestützt. Am unteren Ende des SMI/SLI-Tableaus befinden sich inzwischen Lonza (-1,2%) und Sika (-1,0%), die somit die am Vortag erzielten Gewinne wieder abgeben müssen. Und auch Swisscom, Swatch oder Logitech müssen Verluste zwischen 0,5 und 0,7% hinnehmen.

Auch im breiten Markt liegt der Fokus auf der Berichtssaison. Dabei notieren Basilea (+1,0%) klar fester. Das Unternehmen ist der Profitabilität nach eigenen Worten entscheidend näher gekommen. Mit dem baldigen CEO-Wechsel werde sich an der aktuellen Strategie zudem nicht viel ändern, hiess es.

Und auch PSP Swiss Property (+1,2%) stehen im Plus. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 einen leicht tieferen Liegenschaftsertrag erzielt, erhöht aber die Dividende. Etwas weniger gut ergeht es den Papieren von Branchennachber Allreal (-0,1%) nach der Zahlenpublikation.

Klar im Minus stehen Arbonia (-3,3%), obwohl der Bauzulieferer 2017 Betriebs- und Konzerngewinn klar gesteigert hat. Allerdings verzichtet er auf die Ausschüttung einer Dividende. Die Bewertung der Ergebnisse und der aktualisierten Guidance durch die Analysten fällt unterschiedlich aus. Auch bei der Dividende hatten die Experten unterschiedliche Erwartungen. Auch der Industrietitel Bobst (-1,4%) büsst nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2017 klar ein. Wenig bewegt nach Zahlen sind derweil Bellevue (+0,4%), Jungfrau (+0,4%) oder BCGE (-0,3%). (awp/mc/ps)

