Paris – Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag kaum von der Stelle gekommen. Damit zollten sie ihrer jüngsten Erholung Tribut. Auch die gut gelaufene Wall Street gab diesmal keinen Auftrieb.

Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 prozentual unverändert bei 3463,05 Punkten. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,09 Prozent auf 5349,02 Zähler hoch und der britische FTSE 100 gewann 0,12 Prozent auf 7298,07 Punkte.

Im Branchenvergleich hatten die Aktien von Medienunternehmen dank Übernahmefantasien klar die Nase vorn: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 führte mit plus 1,85 Prozent die Gewinnerliste in der Übersicht an, beflügelt vom sich anbahnenden Bieterrennen um Sky PLC. Schlusslicht war dagegen der Index der Telekommunikationsunternehmen, der 0,70 Prozent verlor.

Die Papiere des britischen Pay-TV-Anbieters Sky sprangen in London um knapp 21 Prozent auf 13,34 britische Pfund hoch, nachdem der US-Kabelkonzern Comcast angekündigt hatte, er wolle Sky für 12,50 Pfund je Aktie mehrheitlich übernehmen. Die Offerte entspricht einem Kaufpreis von 22,1 Milliarden Pfund. Sie liegt 16 Prozent über dem Gebot von 21st Century Fox .

Die starke Sky-Kursreaktion mit einem Anstieg über die Comcast-Offerte hinaus impliziert laut Wilton Fry vom Analysehaus RBC Capital, dass der Markt nun ein neues, höheres Angebot des Medienkonzerns von Rupert Murdoch für sehr wahrscheinlich hält. Zudem könnte auch noch Walt Disney mit einer Offerte einsteigen. Das sei aber unwahrscheinlich, da der US-Unterhaltungskonzern bereits selbst für Teile von Fox biete, so der Experte.

Dass sich die Grossbank Standard Chartered nach zwei mageren Jahren wieder stark genug für eine Dividendenzahlung fühlt, liess ihre Aktien um anderthalb Prozent steigen. Die Briten hätten den enttäuschenden Vorsteuergewinn im Schlussquartal 2017 durch einen offenkundig starken Start ins laufende Jahr kompensiert, lobte Goldman Sachs-Analyst Martin Leitgeb. Die Aktie profitiere zudem vom optimistischeren Ausblick auf die Erträge.

Aktien von Swiss Life zogen nach Zahlen an der Zürcher Börse um 1,64 Prozent an. Der Versicherungskonzern berichtete für 2017 einen deutlichen Gewinnanstieg und kündigte eine Dividendenerhöhung an. UBS-Analyst Jonny Urwin sah die Gewinnkennziffern für das zweite Halbjahr über den Konsensschätzungen. Auch die moderat höhere Gewinnausschüttung sei positiv.

Dagegen ging es für Philips Lighting in Amsterdam um fast 2 Prozent bergab. Hier belastete die Nachricht, dass der ehemalige Mischkonzern Philips seinen Anteil an der früheren Lichttochter weiter reduziert. Dessen Aktien standen knapp im Minus.

Beim Triebwerksbauer Safran sorgte die Zahlenvorlage für Kursverluste von 0,38 Prozent. Der MTU -Konkurrent verdiente 2017 unter dem Strich mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dies war allerdings Währungssicherungsgeschäften und Spartenverkäufen geschuldet, mit denen die Franzosen die Kosten für ihre neue Turbinengeneration wettmachen konnten. (awp/mc/ps)

