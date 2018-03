Berlin – Durch die Erweiterung ihres Investorenkreises macht das Berliner Functional Food Startup foodspring einen weiteren grossen Schritt im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie. Fonterra Ventures beteiligt sich zusammen mit den beiden bestehenden foodspring-Investoren Ringier Digital Ventures und btov Partners an der Muttergesellschaft Goodminton in der aktuellen Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Millionen Euro.

Als Hersteller von hochqualitativen und innovativen Rohstoffen ist Fonterra seit vielen Jahren eng mit dem Erfolg von foodspring verknüpft. Der Einstieg bei foodspring durch die Beteiligung an der Muttergesellschaft Goodminton AG ist für Fonterra Ventures die erste strategische Partnerschaft dieser Art.

«Wir freuen uns über den Einstieg von Fonterra als starken Partner. Neben den Synergien, die sich durch die Partnerschaft bei Produktinnovationen ergeben, werden wir mit dem neuen Kapital primär die im vergangenen Jahr erfolgreich gestartete Internationalisierung vorantreiben sowie foodspring mittelfristig zum Omni-Channel-Player ausbauen», sagt Tobias Schüle, CEO und Gründer von foodspring.

Starkes Produktportfolio in den Kategorien Muskelaufbau, Gewichtskontrolle und gesunde Ernährung

Functional Food ist eines der am schnellsten wachsenden Verbrauchersegmente. Weltweit wird der Umsatz auf 200 Milliarden US-Dollar geschätzt – mit jährlich steigender Tendenz. Von Molkenprotein-Shakes bis hin zu Bio-Superfoods verfügt foodspring über ein starkes Produktportfolio in den Kategorien Muskelaufbau, Gewichtskontrolle und gesunde Ernährung.

«foodspring passt als Geschäftspartner strategisch ausgezeichnet zum Geschäftsbereich Active Nutrition von Fonterra und wird seine Reichweite auf neue Konsumenten und Vertriebskanäle ausdehnen. foodsprings starkes Wachstum basiert auf einer Direct-to-Consumer-Plattform, die Kunden Unterstützung in Ernährungs- und Trainingsfragen bietet. Unsere strategische Partnerschaft mit foodspring nutzt unsere umfassende Expertise in der Proteinherstellung und unsere Marktführerschaft bei hochwertigen, fortschrittlichen Inhaltsstoffen optimal», sagt Judith Swales, Chief Operating Officer, Velocity and Innovation, Fonterra.

David Hug, Managing Director Ringier Digital Ventures ergänzt: «Die Erweiterung des Investorenkreises von foodspringstärkt die Position in den bestehenden Märkten und beschleunigt den weiteren Ausbau der Aktivitäten in Europa und Übersee.»

Mit dem neu gewonnenen, frischen Kapital wird foodspring aber nicht nur ihr Produktportfolio ausbauen. Vielmehr wird sich foodspring auf ganz neue Segmente in Sachen Ernährung konzentrieren, um Body, Mind und Soul für die Herausforderungen von heute und morgen fit zu machen. Die strategische Wachstumsfinanzierung unterliegt der Zustimmung des Bundeskartellamts. (fs/mc/hfu)

Über Ringier Digital Ventures

Die Ringier Digital Ventures AG ist ein Unternehmen der Ringier AG. Der Fokus der im Januar 2015 gegründeten Venture Capital Gesellschaft liegt bei Investitionen in innovative digitale Start-up Unternehmen, die von der grossen Medienreichweite sowie der Expertise erfolgreicher Unternehmen aus dem Ringier und b-to-v Netzwerk profitieren.

Über foodspring

Mit einem internationalen Team aus 100 Mitarbeitern und einer großen Entwicklungsabteilung ist foodspring eines der am schnellst wachsenden und innovativsten Food-Start-ups Deutschlands. Das Berliner Unternehmen wurde 2013 von Tobias Schüle und Philipp Schrempp gemeinsam mit ihrem Partner ECONA AG gegründet. Als Wegbereiter, die funktionelle Nahrung für jedermann zugänglich machen, sind die Lebensmittel von foodspring der Schlüssel zu einem fitteren, glücklicheren und produktiveren Leben: für einen stärkeren Körper, eine gesteigerte mentale Leistungsfähigkeit und ein ausgeglicheneres Leben. Hochwertige Zutaten, lecker im Geschmack, und absolute Alltagstauglichkeit gehen Hand in Hand mit ihrer kundenorientierten Philosophie, die jederzeit und für jeden Unterstützung bietet. Heute liefert foodspring sein Premium Functional Food in 17 Länder weltweit: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden, Italien, Spanien, Hongkong, China und Großbritannien.

Über Fonterra Ventures

Fonterra Ventures ist der Wachstumstreiber der Fonterra Co-operative Group. Der weltgrößte Milchexporteur Fonterra erreicht mehr als 100 Länder und liefert Molkereierzeugnisse an mehr als eine Milliarde Menschen. Fonterra verfügt zudem über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit rund 250 wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern, die sich der Forschung und Innovation in der Milch- und Molkereitechnologie widmen. Fonterra Ventures unterstützt Fonterra dabei, die Zukunft der Milchwirtschaft zu definieren, indem es disruptive Innovations- und Geschäftsmodelle prüft und unterstützt, um neue, nachhaltige Kapitalquellen für die Genossenschaft zu schaffen. Fonterra Ventures wurde 2017 gegründet und arbeitet mit Innovatoren zusammen, um querdenkende Geschäftsmodelle am Markt zu fördern und um aktiv nach neuen Wegen zu suchen, die Wachstumschancen bieten. Fonterra Ventures hat eine Reihe von Projekten gestartet. Die strategische Partnerschaft mit dem Functional Food Start-up foodspring ist in dem Segment die erste ihrer Art.