Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag den vierten Handelstag in Folge im Minus. Für die Anleger habe sich zu der Angst vor steigenden Zinsen nun auch noch die Furcht eines Handelskriegs gesellt, heisst es am Markt. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt, im Gegenzug drohte die EU-Kommission mit Vergeltungsmassnahmen. Für politische Unsicherheit sorgen auch die am Wochenende in Italien anstehenden Wahlen.

Der US-Notenbank-Präsident Jerome Powell hat zwar versucht, die Märkte zu beruhigen: Er sehe keine Anzeichen für eine Überhitzung der US-Wirtschaft, erklärte er vor dem US-Kongress. Die Investoren erwarten aber weiter vier statt drei Zinsanhebungen des Fed im laufenden Jahr. Die Verunsicherung am Markt zeigt sich auch in dem am Freitag um 11% gestiegenen Volatilitätsindex VSMI. „Viele Anleger warten nun zunächst an der Seitenlinie ab und verschieben neue Engagements auf die nächste Woche“, meinte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz nach 12 Uhr 0,92% im Minus bei 8’711,28 Punkten. Für die laufende Woche ergibt sich damit ein Minus von 2,6%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 1,32% auf 1’426,16 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,96% auf 10’023,88 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle bis auf einer (Nestlé) im Minus.

Klar schwächste Bluechip-Titel sind LafargeHolcim (-5,1%), die nach der Zahlenpublikation abrutschen. Der schweizerisch-französische Zementkonzern hat im vierten Quartal 2017 den Umsatz gesteigert, er musste aber wegen hoher Abschreibungen einen Verlust in Milliardenhöhe ausweisen. Faktoren wie eine neue Strategie, neue Mittelfristziele oder die stabile Jahresdividende schienen kurzfristig nur von untergeordneter Bedeutung, hiess es am Markt.

Sehr schwach zeigen sich auch die Grossbankwerte CS (-2,6%) und UBS (-2,1%) wie auch die Titel der Privatbank Julius Bär (-1,8%). Im Handel wird neben der allgemeinen Verunsicherung auf eine Studie der Deutschen Bank verwiesen, in welcher die europäische Bankenbranche auf „Underweight“ gesenkt wird. Unter Druck sind aber auch Versicherungswerte wie Bâloise (-2,0%), Swiss Life (-1,9%) oder Swiss Re (-1,7%).

Auch Zykliker wie ABB (-1,8%) oder Sika (-1,7%) geben am Freitag stark nach. Moderater sind die Abgaben bei Adecco (-0,7%), die aber am Vortag nach schlecht aufgenommenen Jahresergebnissen um über 8% eingebrochen waren. Analysten zeigen sich weiterhin in der Bewertung der Aktie uneinig; so bleibt Jefferies beim Rating „Underperform“, Goldman Sachs bei „Neutral“ und die ZKB bei „Übergewichten“. Letztere hält den Titel für attraktiv bewertet.

Etwas über dem Marktschnitt geben auch Aryzta (-1,2%) nach. Die französische Aryzta-Beteiligung Piccard hat am Freitag Zahlen für ihr wichtiges drittes Quartal vorgelegt, wobei sich der Kühlkost-Anbieter gemäss den Vontobel-Analysten immerhin „wacker geschlagen“ hat.

Besser halten sich die Uhrenwerte Richemont (-0,6%) und Swatch (-0,4%) sowie defensive Titel wie Swisscom (-0,3%) und die Pharmaaktien Novartis (-0,6%) und Roche (-0,1%). Roche erhalten Unterstützung von einer Goldman Sachs-Branchenstudie, in welcher die Analysten die Kaufempfehlung für die Roche-GS bekräftigen, die Titel bleiben auf der „Conviction Buy List“ der US-Investmentbank. Für Novartis bleiben sie derweil bim Rating „Neutral“. Die schwergewichtigen Nestlé (+0,1%) können sich als einzige SMI-Titel im Plus halten.

Am breiten Markt hat am Morgen der Flughafen Zürich (-5,0%) für 2017 einen moderaten Umsatz- und Gewinnanstieg vermeldet, bleibt aber vor allem beim Ausblick unter den Erwartungen. Klare Abschläge erleiden Meyer Burger (-6,2%). Am Markt wird auf die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China verwiesen, wobei das Solarunternehmen zwischen die Fronten geraten könnte.

Die Onlinebank Swissquote (Aktien -3,2%) hat für 2017 nicht zuletzt dank dem Handel mit Kryptowährungen neue Höchstwerte bei Ertrag und Gewinn präsentiert. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen bei den sehr gut gelaufenen Aktien. Zahlen vorgelegt hat auch der Handy-Anbieter Mobilezone (Aktien +1,6%). (awp/mc/ps)

