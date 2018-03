Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Montag zu einer Erholung von den starken Verlusten der Vorwoche an. Bei einer weiterhin erhöhten Volatilität hat der SMI dabei die Marke von 8’700 Punkten wieder erreicht. Trotz des Kursanstiegs halten viele Marktbeobachter die jüngste Talfahrt für noch nicht ausgestanden. Denn die Nervosität im Zusammenhang mit dem von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelsstreit bleibe hoch, nachdem dieser übers Wochenende nun auch den europäischen Autoherstellern mit Strafsteuern gedroht hatte. Einen überschaubaren Einfluss auf das Börsengeschehen haben die Resultate der Wahlen in Italien sowie das „Ja“ der SPD in Deutschland zur grossen Koalition.

Die Zürcher Kantonalbank erachtet es zwar als unwahrscheinlich, dass in den USA wirklich eine „Loose-Loose-Strategie“ zur Anwendung kommt. Insgesamt stelle die Ankündigung von Strafzöllen und die drohende Ausweitung auf einen regelrechten Handelskrieg aber eine schwierig einzuschätzende Situation dar, schreibt die Bank in einer Markteinschätzung. Die Unsicherheit an den Börsen sei deshalb gross. Für eine gewisse Zurückhaltung in der laufenden Woche dürfte zudem der für Freitag angesagte Arbeitsmarktbericht in den USA sorgen, der weiteres Licht in die künftige Gestaltung der Zinsen der amerikanischen Notenbank bringen sollte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,84% höher bei 8’700,68 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 1,01% auf 1’427,18 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,91% auf 10’030,76 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle im Plus.

Die stärkste Gegenbewegung auf die Verluste der vergangenen Woche zeigen derzeit Logitech (+2,7%), Sonova (+2,3%) und Vifor Pharma (+2,3%).

Aber auch LafargeHolcim (+2,2%) sind klar gesucht. Der Titel hatte allerdings in der Vorwoche in Zusammenhang mit dem Jahresergebnis mit einem Minus von mehr als 8% zu den beiden schwächsten aller hiesigen Bluechips gehört. Der neue LafargeHolcim-Chef will gemäss einem Interview die Doppelzentralen in der Schweiz und Frankreich überprüfen. Er habe mit seinen Worten offenbar den richtigen Ton getroffen, hiess es dazu in Marktkreisen. Für LafargeHolcim hat mittlerweile zudem die Bank Vontobel das Kursziel leicht gesenkt, die Einstufung „Buy“ aber beibehalten.

Adecco, welche nach Zahlen in der vergangenen Woche gar um über 9% eingebrochen sind, finden sich mit einem Plus von 0,5% dagegen im hinteren Teil der Tabelle.

Gute Wertsteigerungen im Bereich von 1,5 bis 2,0% verzeichnen noch Sika, Geberit, Givaudan und Swatch. Geberit gehört zu den wenigen Bluechips, welche den Datenkranz für 2017 noch nicht vorgelegt haben. Dies ist für kommende Woche am Dienstag vorgesehen.

Von den Schwergewichten halten sich Roche (+1,0%) und Nestlé (+0,7%) im breiten Mittelfeld, wogegen Novartis (+0,2%) den Gesamtmarkt am Tabellenende bremsen. Die genannten drei hielten sich in der turbulenten Vorwoche am besten und wurden damit ihrem Ruf als defensive Anker im hiesigen Aktienmarkt einmal mehr gerecht.

Klar unterdurchschnittlich entwickeln sich zudem Kühne+Nagel und UBS (je +0,4%) oder Swiss Life und Bâloise (je +0,5%).

Im breiten Markt stehen verschiedene Unternehmen nach der Vorlage der Jahreszahlen im Fokus. Allen voran Emmi, welche um 6,4% anziehen und damit die frühen Gewinne noch ausweiten. Emmi habe die Ziele erreicht und teilweise sogar leicht übertroffen, hiess es dazu. Zudem wurde die Dividende unerwartet deutlich angehoben.

Helvetia (+0,2%) und Calida (+1,3%) legen nach Zahlen unterschiedlich zu, während Addex (+2,8%) von Finanzierungszusagen für eine Kapitalerhöhung etwas Rückenwind erhalten. Analysten bezeichnen die Resultate von Helvetia in ersten Kommentaren als solide und loben zudem die Erhöhung der Dividende.

Dagegen brechen Perrot Duval (-11%) nach einer Gewinnwarnung ein und Santhera (-10%) nach wenig erbaulichen Studienresultaten zum Wirkstoff Idebenon. (awp/mc/ps)

