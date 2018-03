Mägenwil – Der Onlinehändler brack.ch liefert neu auch haltbare Lebensmittel aus. Seit heute ergänzen über Tausend Grundnahrungsmittel, Snacks und Getränke von rund 70 Marken das Sortiment. Das Angebot soll laufend ausgebaut werden.

Die Lebensmittel ergänzen bereits mehr als 5000 bestehende Artikel des täglichen Bedarfs, darunter Babynahrung, Backzutaten, Tierbedarf, Reinigungs- und Körperpflege-Artikel in der neu gestalteten Rubrik «Supermarkt». Wer werktags bis 17 Uhr bestellt, hat die Ware am folgenden Werktag im Briefkasten. Auf Wunsch lässt sich die Bestellung auch an diversen Abholpunkten abholen. Same-day-Heimlieferung ist in acht grossen Städten ebenfalls möglich.

Vom Alltäglichen zum Ausgefallenen

Beim Food-Sortiment setzt brack.ch zum Start auf Bestseller, Lieblings- und Kultprodukte. Es soll laufend mit weiteren Produkten und Marken ausgebaut werden. Noch dieses Jahr will man die Aufnahme von Wein und Spirituosen prüfen. Durch die Integration von Ziano.ch, Swiss-E-Commerce-Award-Sieger 2017 in der Kategorie Start-ups, kommen voraussichtlich ab April ausgewählte Delikatessen und ausgefallene Spezialitäten aus der ganzen Welt hinzu. Dienstleistungen wie Abos, Packages und Einkaufslisten sind angedacht.

Pionier des Onlinehandels

Brack.ch gehört zu den grössten Schweizer Onlineshops. Das Unternehmen hat sich vom Kleinbetrieb zur Handelsgruppe Competec mit mehr als 600 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über 665 Millionen Franken (2017) entwickelt. Handelte Brack am Anfang ausschliesslich mit Elektronik, baute das Team Sortiment und Know-how laufend auf weitere Sortimente aus. Heute liefert brack.ch aus dem eigenen Lager in Willisau über 200’000 Artikel für alle Lebenslagen. (mc/pg)

