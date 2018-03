Sunnyvale – Unternehmen müssen heute sehr flexibel sein, um umgehend auf neue Anforderungen reagieren zu können. Ein Rechenzentrum im traditionellen Sinn hilft ihnen da nicht weiter, denn starre IT-Strukturen sind ein Bremsklotz und schwer zu managen. Jede noch so kleine Änderung kann extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. IT-Ressourcen müssen jedoch flexibel, agil sowie automatisiert zur Verfügung stehen. Ansonsten drohen Einbussen, beispielsweise wenn sich die Antwortzeiten auf Kundenanfragen verzögern. Wer wartet, springt ab und wendet sich Mitbewerbern zu. Die digitale Wettbewerbsfähigkeit hängt entscheidend von der Reaktionsfähigkeit der IT-Services ab.

Eine Menge an Defiziten in der Unternehmens-IT beheben hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI), die Server, Speicher, Virtualisierung hochautomatisiert in einem System vereinen.

Die zweite Generation der HCIs ist für den breiten Einsatz im Rechenzentrum interessant – und damit auch für Kernanwendungen in allen Branchen. Dennoch gibt es fünf Anwendungsszenarien, in denen sich moderne HCIs besonders bewähren:

1. Virtuelle Desktops

Viele Unternehmen setzen heute auf eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI). Die IT-Abteilung kann damit Arbeitsplätze von einer zentralen Konsole aus einrichten und einzelnen Mitarbeitern die Ressourcen zuweisen, die sie benötigen. Eine VDI-Umgebung muss sehr gut skalierbar sein – zum Beispiel, um neue Mitarbeiter schnell hinzuzufügen. Damit ist sie ein klassisches Anwendungsbeispiel für eine HCI. Um keine darauf beschränkte Infrastrukturinsel zu züchten, und weitere Anwendungen sicher auf der HCI-Plattform konsolidieren zu können, ist ein zuverlässiges Performance-Management unabdingbar. Quality of Service (QoS) gewährleistet garantierte Performance, sodass auch regelmässig auftretende Lastspitzen sicher abgefedert werden können.

2. SQL- und NoSQL-Datenbanken

SQL- und NoSQL-Datenbanken stellen hohe Anforderungen an Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Performance. Die flexible Skalierbarkeit von Rechen- und Speicherressourcen einer NetApp HCI ermöglicht maximale Utilisierung bei hoher Konsolidierung. Diese kann wiederum mithilfe der QoS datenbankspezifisch einfach abgesichert werden. Alle Ressourcen sind virtualisiert, sodass Administratoren Server- und Storage-Ressourcen flexibel zuweisen können.

3. Remote-Standorte

Dezentrale Unternehmensstandorte benötigen mitunter lokale IT-Dienste. In dem Fall bieten sich HCI-Systeme oftmals an, da sie alle nötigen Rechenzentrumskomponenten kompakt in einem System vereinen und sich diese über eine zentrale Konsole einfach verwalten lassen.

4. Agile Software-Entwicklung und DevOps

In der Softwareentwicklung geht es darum, Prozesse zu automatisieren, um kürzere Release-Zyklen zu erreichen. Ressourcen und Dienste sollen schnell und selbstständig provisioniert werden können. Die Lösung dafür ist Infrastructure as a Service (IaaS) über ein Self-Service-Portal. Alternativ Infrastructure as a Code: Hier können Infrastrukturressourcen direkt über APIs – im Rahmen der zugeteilten Limits – bezogen werden. Anwendungsentwicklung wird somit deutlich vereinfacht und beschleunigt.

5. Edge Computing und IoT

Im Rahmen von Industrie 4.0 und IoT setzen viele Unternehmen Edge Computing ein. Sie benötigen ein System, das sowohl Rechenleistung als auch Speicher bietet und sich mit wenig Aufwand in Betrieb nehmen und managen lässt. Zudem sollten die Daten von der Edge-Plattform problemlos in einen Cloud-Speicher übertragbar sein.

Bedarfsgerecht skalieren

Ein grosser Teil der deutschen Mittelstands- und Grossunternehmen beschäftigt sich damit, datenbasierte Geschäftsmodelle und neue vernetzte Services zu entwickeln. Das geht aus der Studie „Datenhoheit als Garant für digitale Wertschöpfung“ [1] hervor, die Crisp Research erstellt hat. Wenn Unternehmen ihre IT-Bereitstellungsprozesse und -Infrastrukturen nicht modernisieren, drohen ihre Digitalprojekte zu scheitern. Voraussetzung ist Flexibilität, einfaches Management, Automatisierung und Skalierbarkeit. Genau hier setzt die NetApp HCI-Lösung an. Sie wurde nicht nur für dedizierte Workloads wie VDI konzipiert, sondern für den performanten und automatisierten Betrieb einer Vielzahl von Kernanwendungen im Rechenzentrum. Da Rechen- und Speicherressourcen der hochintegrierten Systeme unabhängig voneinander skalierbar sind, passt sich die Lösung flexibel den dynamischen Anforderungen an und vermeidet starre Überprovisionierung sowie Lizenzkosten. Durch die QoS-Funktionalität stellt die Lösung eine hohe Konsolidierung mit einfachem Betrieb sicher. Dabei lässt sie sich ganz nach Bedarf erweitern – bis hin zum umfassenden Next Generation Data Center.

Quelle:

[1] Datenhoheit als Garant für digitale Wertschöpfung“, Studie von Crisp Research in Zusammenarbeit mit NetApp, https://www.crisp-research.com/publication/datenhoheit-als-garant-fuer-digitale-wertschoepfung/