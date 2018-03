Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitagmittag kaum verändert. Der SMI tritt nach der starken Erholungsbewegung vom Donnerstag auf der Stelle und bewegt sich mit einer Schwankungsbreite von rund 20 Punkten an der Schwelle von 8’900 Punkten. Die Anleger würden auf die Daten vom Arbeitsmarktbericht auf den USA warten, der am Nachmittag zur Veröffentlichung ansteht, heisst es im Handel.

Die Börsen reagierten überraschend gelassen auf die Unterzeichnung des Dekrets für Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump. Wichtiger jedoch werden in Marktkreisen die Entspannungssignale im Atomwaffenstreit mit Nordkorea gewertet. Die Ankündigung von Trump für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe die Anleger ermutigt, hiess es. Am Vormittag hatte Grossbritannien einen schwächer als erwarteten Anstieg der Industrieproduktion gemeldet und in Deutschland sanken Industrieproduktion und Aussenhandel zum Jahresauftakt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,04% höher auf 8’900,17 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt derweil 0,03% auf 1’458,89 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12% auf 10’316,11. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus, neun im Minus und zwei (Bâloise, Novartis) unverändert.

Einer der grössten Verlierer unter den Blue Chips ist UBS (-0,8%, 17,36 CHF). Die Grossbank hat ihre 2017 verbuchten Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen Ende Januar nochmals erhöht. Der Vorsteuergewinn sank für das Gesamtjahr 2017 deshalb um 141 Mio CHF.

Die Royal Bank of Canada hat unterdessen das Kursziel für UBS gesenkt (auf 19,50 von 21,00 CHF) und stuft die Titel mit Sector Perform ein. CS (-0,2%) geben ebenfalls leicht ab. Auch das Kursziel von Julius Bär (+0,3%, 60,54 CHF) wurde von der Bank auf 68,50 CHF leicht zurückgenommen, die Bewertung bleibt jedoch Outperform.

Grössere Abgaben weisen zudem Logitech (-1,4%), Clariant (-0,6%) und Sika (-0,7%) auf.

Bei den Schwergewichten geben Roche (GS +0,2%) und Nestlé (-0,5%) leichte Stütze, während Novartis unverändert notieren. Grösste Gewinner unter den Top-30 sind Aryzta (+2,3%), Sonova (+1,4%), Vifor Pharma und Dufry (je +0,9%).

Im breiten Markt brechen Starrag mit einem Plus von 8,2% nach oben aus. Der Werkzeugmaschinen-Hersteller hat den Reingewinn verdoppelt und hebt die Dividende um 50% auf 1,50 CHF pro Aktie an. Die höhere Auslastung und operative Massnahmen hätten zur Verbesserung der Profitabilität geführt.

Auch SFS (+1,8%) hat deutlich mehr verdient und stellt für das laufende Jahr Wachstum in Aussicht. Kursstützend dürfte auch hier die höhere Dividende wirken. Dies dürfte auch beim Hersteller von Verbundplatten und Kernmaterialien für Sandwichkonstruktionen Schweiter (+1,0%) den Ausschlag geben. Mit den Zahlen wurden die Erwartungen beim Betriebsgewinn verfehlt. Die Sonderdividende von 5 CHF zuzüglich der regulären Ausschüttung von 40 CHF pro Aktie stützt jedoch offenbar. Auch Banque Profil de Gestion (+1,7%) und Zug Estates (-0,9%) haben Jahreszahlen veröffentlicht.

Oerlikon (+1,3%) notieren erneut im Plus. Hier hat die RBC im Nachgang der Zahlen das Kursziel auf 18,50 von 17,00 CHF angehoben. Panalpina (+1,4%) können sich nach zwei Tagen mit deutlichen Abgaben etwas erholen. Hier hat die kanadische Bank zwar auch das Kursziel gesenkt, die Titel jedoch neu mit Sector Perform bewertet, statt zuvor mit Underperform.

Bei GAM (-2,8%) belastet eine Herabstufung durch Macquarie auf Neutral (Outperform), wobei das Kursziel jedoch angehoben wird. Die Neueinstufung erfolge aufgrund der Kursentwicklung. Mit den Zahlen für 2017 habe der Vermögensverwalter besser als erwartet abgeschnitten und die EPS-Schätzungen seien entsprechend angepasst worden. Mobilezone liegen nach der Bekanntgabe des Bezugspreises von 9,50 CHF für die neuen Akten mit -2,2% auf 12,42 CHF im Angebot. (awp/mc/pg)

