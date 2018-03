Eingestellt unter: IT , Networld

Biel – Einen Original-Ausrüstungsgegenstand von seinem Lieblings-Eishockeyspieler erhalten? Solche und ähnliche Wünsche werden schon bald erfüllt. Parallel zum Start der Eishockey Playoff-Saison lancieren Quickline und die Swiss Ice Hockey Federation eine neue Online-Plattform. Mit etwas Glück werden unter www.hockeywishes.ch Eishockey-Fanträume wahr.

Emotionale Inhalte spielen auch rund um das Thema Sport eine wichtige Rolle. Hier geht es um Emotionen, um Live-Events, um Herzensangelegenheiten. Seit sich die Kabelnetzbranche die Eishockey-Rechte gesichert hat und sämtliche Eishockey-Spiele live auf dem Sportsender MySports überträgt, ist es naheliegend, sich in dieser dynamischen Sportart zu engagieren. Doch es spielen auch persönliche Gründe eine Rolle. Dazu Yann Steulet, Managing Director Residential bei Quickline: «Ich habe selber jahrelang Eishockey gespielt und verfolge noch heute viele Spiele entweder live in den Stadien oder am TV. Daher freut es mich besonders, dass wir mit dieser neuen Plattform die Eishockey-Fans noch näher ans Spielfeld bringen und Ihnen einen einzigartigen emotionalen Mehrwert bieten können.»

Mit der Vertragsunterzeichnung als «Official Partner Swiss Ice Hockey» verstärkt Quickline das überregionale Engagement im Eishockey. Die «Wünsch-dir-was-Plattform» wird gemeinsam realisiert, betrieben und laufend weiter entwickelt, auch unter Beizug von weiteren SIHF-Partnern. Aktuelle Wünsche sind unter anderem Ticket-Packages für Länderspiele, signierte Original-Ausrüstungsgegenstände von Spielern, Gratis MySports-Abonnemente von Quickline usw. (Quickline/mc)

www.hockeywishes.ch

Quickline

Über Quickline

Die Quickline‐Gruppe gehört schweizweit zu den führenden Full-Service-Anbietern von Unterhaltung und Kommunikation. Die Quickline‐Gruppe ist mit 23 unabhängigen Netzbetreibern im Quickline‐Verbund zusammengeschlossen und versorgt im Schweizer Kabelnetzmarkt rund 400‘000 Haushalte. Gemeinsam werden unter der Marke «Quickline» die Services Internet, TV/Radio, Festnetz‐ und Mobile‐Telefonie, Cloud vermarktet. Der Quickline-Verbund ist der drittgrösste TV-Anbieter und viertgrösste Internet- und Telefon-Anbieter in der Schweiz.