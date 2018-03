Zürich – Ob Städtereise oder Badeferien, das Osterwochenende 2018 bietet die ideale Reisegelegenheit. Besonders beliebt für Städtereisen sind London, Wien und Barcelona. Bei Badeferien liegen die Malediven, Dubai und Thailand vorn.

Gut zwei Wochen vor dem beliebten Osterwochenende hat TUI Suisse die Buchungseingänge analysiert. Die beliebtesten Städte für ein langes Wochenende Ende März sind London, Wien und Barcelona. Venedig, Amsterdam, Lissabon, Rom, Paris, Berlin und Dublin komplettieren die Top 10.

Ferne Ziele sind besonders beliebt

Ebenfalls beliebt rund um Ostern sind Badeferien in wärmeren Regionen. Im März besonders beliebt sind die Malediven. Die Malediven liegen mit einem Buchungsplus von über 30 Prozent hoch im Kurs und führen die Top 10 der beliebtesten Reiseziele rund um Ostern an. Danach folgen Dubai, Thailand, die Dominikanische Republik, Gran Canaria, Teneriffa, Mauritius, Mexiko, Ägypten und Mallorca. Im Vergleich zum Vorjahr reisen Schweizerinnen und Schweizer an Ostern 2018 gerne in weiter entferne Ferienziele. Ein Grund dafür ist die Jahreszeit, Ostern liegt dieses Jahr knapp zwei Wochen früher als noch vor einem Jahr.

Top 10 Städtereisen im März:

London Wien Barcelona Venedig Amsterdam Lissabon Rom Paris Berlin Dublin

Top 10 Badeferien im März:

Malediven Dubai Thailand Dominikanische Republik Gran Canaria Teneriffa Mauritius Mexiko Ägypten Mallorca

(TUI Suisse/mc/ps)