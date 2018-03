Zürich – Der erste Neuzugang an der Schweizer Börse SIX dürfte heuer das soziale Netzwerk für Reiche, die Asmallworld AG, sein. Das Zürcher Unternehmen plant seinen ersten Handelstag am 20. März, wie Asmallworld am Donnerstag mitteilte.

Der Listingpreis für die Aktie wurde auf 9,75 CHF festgelegt. Das ergäbe bei der Kotierung von 8,14 Millionen Namenaktien eine Unternehmensbewertung von 79,3 Mio CHF. Rund 40% der Aktien sind für das Publikum offen. Die bisherige Hauptaktionärin ASW Capital mit einem Anteil von derzeit 60%, geht eine Lock-up Verpflichtung ein, dass sie bis März 2020 einen Aktien-Anteil von 50% behalten wird, wie es heisst.

Die Firma macht den Börsengang aber nicht, um an neues Geld zu kommen. „Asmallworld verzichtet auf die Ausgabe neuer Aktien, weil das Unternehmen für die nächsten vorgesehenen Wachstumsschritte keine zusätzlichen finanziellen Mittel benötigt“, schreibt Asmallworld.

Nestlé-Erbe am Steuer

Die durch Mitglieder finanzierte Plattform mit 28’500 Mitgliedern (per Ende 2017) will mit der Kotierung die Visibilität erhöhen. Auch potenzielle Übernahmen und Fusionen sollen dadurch erleichtert werden. Gemäss dem Verwaltungsratspräsidenten Patrick Liotard-Vogt, Erbe eines früheren Nestlé-Konzernchefs, ist Asmallworld das erste Social-Media-Unternehmen, das an der Schweizer Börse kotiert sein wird.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die Zahl der Mitglieder um 27% gesteigert. Der Umsatz legte laut Mitteilung 21% auf 5 Mio CHF zu. Im laufenden Jahr soll der Umsatz 30 bis 40% stiegen. Bis 2022 wird ein Umsatz von 20 Mio CHF angepeilt. Wie viel Asmallworld verdient, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Drei weitere Börsengänge noch vor Ostern

Wie in den letzten Tagen bekannt wurde, werden drei weitere Unternehmen noch vor Ostern einen Börsengang an der SIX durchführen. Auf Asmallworld folgt am 22. März der Sensorenhersteller Sensirion aus Stäfa.

Am Tag darauf plant das Medizintechnikunternehmen Medartis seinen Börsengang. Der chinesische Konzern HNA will seine Tochter Gategroup voraussichtlich an 27. März 2018 an der SIX kotieren. (awp/mc/pg)

Asmallworld AG

