Lausanne – Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im Geschäftsjahr 2017 einen von Steuereffekten belasteten, tieferen Gewinn erzielt. So sank der Reingewinn nach Minderheiten um 7,4% auf 46,4 Mio CHF. Die Steuerreform in den USA belastete dieses Ergebnis mit 3 Mio CHF nach Wertberichtigungen auf latente Steuern.

Dafür stieg der operative Gewinn um 4,8% auf 63,1 Mio, wie CFT am Freitag mitteilt. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 7,9%.

Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat zur Generalversammlung am 24. Mai 2018 eine im Vergleich zum Vorjahr um gut 11% höhere ordentliche Dividende von 5,00 CHF zur Auszahlung vor. Im vergangenen Jahr hatte CFT zusätzlich noch eine ausserordentliche Ausschüttung in Form einer neuen Aktie für 25 gehaltene CFT-Papiere aus den Treasury Shares, also aus den vom Unternehmen gehaltenen Aktien, geleistet. Darauf verzichtet das Unternehmen im laufenden Jahr.

Umsatz leicht rückläufig

Die Umsatzzahlen sind bereits seit Ende Januar bekannt: Demnach ging der Umsatz leicht um 0,1% auf 802,5 Mio CHF zurück. Währungsbereinigt wurde ein leichter Anstieg um 1,2% verbucht. Bereinigt (nicht-IFRS) wuchs der Umsatz von CFT auf 873,5 Mio CHF von zuvor 870,1 Mio (+1,8% zu konstanten Währungen).

Der bereinigte Umsatz aus dem Interdealer-Brokerage-Geschäft (IDB) nahm zu konstanten Währungen um 2,9% zu, während das Geschäft aus dem Währungshandel für Retail-Investoren in Japan (Non-IDB) um 23% zurückging.

Im Ausblick für 2018 gibt sich CFT eher vage. So erklärt das Unternehmen, dass es noch zu früh sei, um für das Gesamtjahr eine klare Tendenz herauslesen zu können.

Klar sei aber, dass man nach Wachstumsmöglichkeiten Ausschau halte. Dabei wolle das Unternehmen sowohl organisch, als auch über Zukäufe wachsen. Ziel sei es, das eigene Portfolio in einer Phase der fortgeschrittenen Branchenkonsolidierung zu vervollständigen. Im Januar und Februar des laufenden Geschäftsjahres sei man ausserdem bereits mit jeweils mehr als 10% gewachsen. (awp/mc/ps)

Börsenkurs bei Google Finance